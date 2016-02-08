Il rogo esploso nel Wang Fuk Court a Tai Po ha coinvolto edifici circondati da impalcature in bambù, ancora diffuse nei cantieri di Hong Kong. Gli edifici, che arrivano fino a 31 piani, ospitano molte famiglie e coppie anziane. I soccorritori continuano a cercare le persone rimaste intrappolate.

Hong Kong (AsiaNews/Agenzie) - Almeno 12 persone, tra cui un vigile del fuoco, sono morte in un vasto incendio che oggi ha avvolto più torri del complesso residenziale Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, nel nord di Hong Kong. Le autorità non hanno ancora chiarito quante persone si trovino ancora intrappolate negli edifici in fiamme, mentre i soccorritori si sono ritrovati ad affrontare condizioni estreme per la diffusione di fumo e fiamme.

Il rogo è scoppiato alle 14:51 locali secondo quanto riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco. Nel giro di meno di un’ora le autorità hanno elevato l’allerta al livello 4 e, successivamente, al livello 5, il massimo previsto nel sistema di emergenza antincendio di Hong Kong. Le cause del rogo non sono ancora note.

Wang Fuk Court è un grande complesso composto da otto palazzi e quasi duemila unità abitative. Secondo fonti locali, diverse torri erano circondate da impalcature di bambù per lavori di ristrutturazione.

A Hong Kong il bambù viene ancora utilizzato su larga scala nell’edilizia. Il governo aveva annunciato a marzo un piano graduale per sostituirlo con strutture metalliche in almeno metà dei cantieri pubblici, ma per ora il suo utilizzo non è stato vietato.

Tai Po, una zona densamente abitata con circa 300mila residenti, ospita complessi residenziali di diversa fascia economica, scuole, mercati e grandi centri commerciali.

Il capo dei vigili del fuoco, Andy Yeung, ha confermato la morte dell’ufficiale Ho, trovato privo di sensi nei pressi dell’ascensore di uno degli edifici più colpiti, Hung Cheong Court. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, il pompiere è stato dichiarato morto 44 minuti dopo. Yeung ha espresso “profondo cordoglio” alla famiglia, assicurando assistenza psicologica e sostegno economico. Diversi altri membri del personale di emergenza risultano feriti.

Al momento diverse persone rimangono intrappolate nei piani superiori. Due sono ricoverate in condizioni critiche a causa di ustioni estese. Fuori dal complesso si sono raccolti alcuni residenti. Alcuni testimoni hanno riferito di non essere riusciti a portare in salvo i propri familiari. Wang Fuk Court, costruito nel 1983, ospita molte famiglie e persone anziane.

Colonne di fumo grigio e denso si sono alzate in cielo per tutto il pomeriggio, secondo le agenzie stampa, mentre i vigili del fuoco tentavano di raggiungere i piani alti dei palazzi che arrivano fino a 31 piani. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area, mentre squadre speciali continuano le operazioni di spegnimento e ricerca dei dispersi. Diverse strade sono state chiuse e almeno 30 linee di autobus deviate.