Le notizie di oggi: razzi dall'Iraq contro una base americana in Siria. Sette militari giapponesi dopo uno scontro tra due elicotteri durante un'esercitazione. Alle Maldive il partito del presidente filo-cinese Muizzu stravince le elezioni parlamentari. In Vietnam arrestato anche l'assistente del presidente dell'Assemblea nazionale. L'Azerbaigian sta eliminando le tracce della presenza armena nel Nagorno Karabakh.

CINA

Almeno 60mila persone sono state evacuate dalla popolosa provincia di Guangdong a causa dell’esondazione di diversi fiumi. Secondo le autorità le acque potrebbero raggiungere un livello mei visto nell’ultimo secolo. I soccorritori sono intervenuti trasportando alcuni anziani dalle loro case e schierando elicotteri per liberare gli abitanti coinvolti nelle frane. Più di 10 persone sono disperse ma sono stati riportati morti finora.

GIAPPONE

Continua la ricerca di sette membri delle Forze di autodifesa del Giappone dopo lo scontro di due elicotteri avvenuto durante un’esercitazione militare nella tarda notte di sabato. Il ministero della Difesa sta analizzando i registratori di volo, ma finora non ci sono dati che indichino un'anomalia in nessuno dei due velivoli. Il premier Fumio Kishida, esprimendo il proprio rammarico in parlamento, ha promesso una ricerca “a tutto campo”.

INDIA

Le autorità elettorali indiane hanno ordinato ai funzionari locali di rifare le votazioni in diversi seggi del Manipur a causa di una serie di attacchi ai seggi che si sono verificati nonostante fossero state dispiegate decine di soldati paramilitari. Alcuni video circolati online mostrano gli assalitori che distruggono le macchinette per il voto. Da quasi un anno si registrano disordini nello Stato nord-orientale.

MALDIVE

Il partito del presidente delle Maldive, Mohammed Muizzu, ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni parlamentari con 66 seggi su 93 membri. Secondo i media locali il Congresso Nazionale del Popolo ha ottenuto la "super maggioranza" necessaria per modificare la Costituzione. Muizzu, favorevole alla Cina, vuole ridurre la tradizionale influenza indiana sull’arcipelago.

VIETNAM

La polizia ha arrestato Pham Thai Ha, assistente del presidente dell'Assemblea nazionale (il parlamento) del Vietnam con l'accusa di abuso di potere. L'arresto di Ha, che è anche vicepresidente dell'Ufficio dell'Assemblea nazionale, fa parte di una più grande operazione anti-corruzione condotta a livello nazionale negli ultimi mesi.

MEDIO ORIENTE

Ieri sera almeno cinque razzi sono stati lanciati dall’Iraq contro una base militare americana in Siria. Le forze di sicurezza irachene hanno accusato dell’attacco “elementi fuorilegge”. Nel frattempo continuano i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza dopo che ieri a Rafah sono state uccise 24 persone. A Khan Yunis, dopo il ritiro delle forze israeliane, sono stati ritrovati 210 corpi in una fosse comune.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Le autorità dell’Azerbaigian hanno fatto distruggere e radere al suolo la chiesa armena di S. Giovanni Battista (Kanač Žam) risalente al 1818 nella città di Šuša in Nagorno Karabakh, riconquistata a ottobre 2020 nella “guerra dei 40 giorni” con l’Armenia. Come scrive Karabakh Records, “gli azeri stanno eliminando tutte le tracce della presenza armena sul territorio”.

RUSSIA

Diverse regioni della Russia stanno annullando le parate militari previste per la festa della Vittoria del 9 maggio, in alcuni casi per la grave situazione conseguente alle recenti alluvioni, per carenza di fondi da destinare alla guerra in Ucraina o per “l’elevato rischio di attentati terroristici”, come hanno avvisato a Kursk, Brjansk, Belgorod, Rjazan e Pskov.