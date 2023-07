Le notizie di oggi: Teheran ha giustiziato pubblicamente due afghani “responsabili” dell’attacco a un mausoleo a Shiraz. Jakarta e Singapore pianificano lo sviluppo congiunto di un parco solare galleggiante a Batam. Il presidente sud-coreano al summit Nato per rafforzare l’alleanza in chiave anti-cinese e contro Pyongyang. Delhi ha individuato 30 minerali strategici per lo sviluppo di politiche “green”. L’esercito russo responsabile di persecuzioni a sfondo confessionale.

CINA

Sei persone, tra cui tre bambini, sono state uccise in un accoltellamento avvenuto stamane in un asilo nido della provincia sud-orientale del Guangdong, in Cina. Al momento non si conoscono le ragioni dell’attacco. La polizia ha già arrestato un uomo di 25 anni, identificato con il cognome Wu e residente nella cittadina di Lianjiang. Le altre vittime sono un insegnante e due genitori.

IRAN - AFGHANISTAN

Nel fine settimana Teheran ha giustiziato pubblicamente due uomini, nello stesso luogo teatro di un attacco mortale nell’ottobre del 2022. L’esecuzione è avvenuta al mausoleo Shah Cheragh a Shiraz, dove in precedenza erano morte 13 persone, diversi i feriti. Le confessioni dei due afghani Mohammad Ramez Rashidi e Naeem Hashem Qatali, fra i 26 arrestati, sono state estorte a forza.

INDONESIA - SINGAPORE

Jakarta e Singapore inizieranno lo sviluppo congiunto di un parco solare galleggiante a Batam, nell’arcipelago delle isole Riau, entro il 2024. L’obiettivo è di generare circa due gigawatt di elettricità, che saranno trasportati tramite cavi sottomarini. Se i tempi saranno rispettati, Batam sarà la prima in Indonesia ad avere un impianto fotovoltaico commerciale (PV) di larga scala.

COREA DEL SUD

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol parte oggi per la Lituania, dove parteciperà ad un summit Nato per rafforzare la collaborazione fra il blocco Atlantico e alleati in estremo Oriente. Presenti anche i leader di Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Al centro della discussione vi saranno anche temi riguardanti la sicurezza, fra crescenti minacce di Pyongyang e tensioni con la Cina.

INDIA

In risposta al cambiamento climatico, Delhi ha individuato un elenco di 30 minerali dall’importanza strategica in un’ottica di progressivo affrancamento dai combustibili fossili. Fra questi vi sono elementi come il litio e la grafite utilizzati nelle batterie dei veicoli elettrici, la cui domanda dovrebbe salire alle stelle fino al 4000% nei prossimi decenni.

RUSSIA

Secondo l’agenzia Verstka, in un anno e mezzo di invasione l’esercito russo si è reso colpevole di oltre 100 casi di persecuzioni su servitori del culto e strutture religiose fra cui fucilazioni, distruzioni e confische di chiese (ortodosse, cattoliche, protestanti). Nel mirino anche moschee e templi geovisti, con 5 sacerdoti uccisi, 8 presi in ostaggio, 12 deportati e 18 costretti a fuggire.

TURCHIA - UCRAINA

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha proposto a Zelenskyj un piano di scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia, impegnandosi a valutarlo con Vladimir Putin durante la visita che il presidente russo dovrebbe fare ad Ankara ad agosto. Il leader turco ha anche attaccato la “lobby della guerra” che starebbe bloccando l’accordo sul grano, ottenuto grazie alla sua mediazione.