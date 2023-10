Le notizie di oggi: tribunale vietnamita ha condannato a otto anni un attivista cristiano. A novembre l’ufficio di statistica cinese condurrà un’indagine per pianificare le nuove politiche demografiche. L’Uttar Pradesh autorizza la ripresa della produzione a Marion Biotech, nel mirino per gli sciroppi per la tosse che hanno ucciso 65 bambini in Uzbekistan. La prossima settimana la Corte costituzionale in Indonesia si pronuncia sull’abbassamento dell’età per candidarsi alla presidenza. In Russia torna la pratica sovietica dei manicomi psichiatrici per dissidenti.

ISRAELE - PALESTINA

Raggiunto l’accordo per un governo di emergenza che vede uniti il premier Benjamin Netanyahu e il centrista Benny Gantz, capo di Unità nazionale, mentre resta escluso il leader dell’opposizione Yair Lapid. Nella notte l’aviazione ha sferrato un durissimo attacco aereo a Gaza (senza acqua ed elettricità): fra gli obiettivi i tunnel usati dai miliziani, almeno 50 i morti. Oggi prevista una riunione del Consiglio di sicurezza Onu, oltre alla telefonata di ieri fra il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il presidente iraniano Ebrahim Raisi, primo contatto fra i leader dei due Paesi dalla ripresa delle relazioni a marzo. Il bilancio aggiornato è di 1300 morti e 2700 feriti sul fronte israeliano; nella Striscia si contano 1200 vittime, oltre 5600 feriti e 340mila sfollati.

VIETNAM

Un tribunale della provincia di Gia Lai ha condannato a otto anni di carcere e altri tre di libertà vigilata il 43enne attivista cristiano Rlan Thih, per aver “minato la politica di unità” in base all’art. 116 del Codice penale. Dal 2008 egli avrebbe operato agli ordini di Fulro, una associazione che si batte per le minoranze, con l’obiettivo di fondare uno Stato autonomo negli Altipiani centrali.

CINA

L’Ufficio nazionale di statistica cinese condurrà a novembre un’indagine su tutto il territorio, per individuare e pianificare nuove politiche demografiche a livello nazionale, con l’obiettivo di rilanciare il tasso di natalità. Preoccupata per il primo calo in 60 anni, Pechino ha di recente preso alcune misure tra cui incentivi finanziari e potenziamento delle strutture di assistenza all’infanzia.

INDIA - UZBEKISTAN

Lo stato indiano dell’Uttar Pradesh ha autorizzato la ripresa della maggior parte della produzione in una fabbrica di proprietà della Marion Biotech, i cui sciroppi per la tosse sono stati collegati alla morte di 65 bambini lo scorso anno in Uzbekistan. Marion è una delle tre aziende indiane i cui sciroppi per la tosse l’Oms ha collegato ai decessi registrati in Asia centrale, Camerun e Gambia.

INDONESIA

La prossima settimana la Corte costituzionale si pronuncia sulla mozione per abbassare l’età minima dei candidati a presidenza e vice-presidenza del Paese alle elezioni del 2024. Un tentativo, secondo alcuni, di spianare la strada alla leadership del figlio maggiore dell’attuale presidente Joko Widodo, il sindaco di Surakarta Gibran Rakabuming Raka. L’età minima è di 40 anni; la revisione vuole abbassarlo a 35 e Gibran ne ha 36.

GIAPPONE

Negli ultimi anni Tokyo ha aumentato in modo massiccio le spese per la difesa, contro la minaccia cinese e nord-coreana. Tuttavia, un rapporto evidenzia il rischio “estremamente elevato” di indebolimento delle forze armate per mancanza di personale. Dal 1990 le Forze di autodifesa sono diminuite di oltre il 7%, sotto le 230mila unità. Nel 2022 si sono arruolate meno di 4mila persone.

RUSSIA

Si diffonde sempre più in Russia la pratica di memoria sovietica dei manicomi psichiatrici per i dissidenti. L’ultimo caso è il “trattamento obbligatorio” per il 68enne Sergej Kirsanov, accusato di attività estremistica per la sua partecipazione al movimento della “Contrapposizione di Sinistra”, per cui sono “in cura” già altre sette persone, fra cui la fondatrice del gruppo Daria Poljudova.

ARMENIA

Il rappresentante del partito di governo Accordo Civile Tigran Avinyan è stato eletto sindaco di Erevan dal Consiglio degli Anziani, con 32 voti favorevoli e 5 contrari nonostante il boicottaggio delle opposizioni per far mancare il quorum. La vittoria è considerata un segnale contro le proteste seguite alla perdita del Nagorno Karabakh, con richiesta di dimissioni del premier Nikol Pašinyan.