USA – IRAN

Il primo ministro del Pakistan Shebaz Sharif ha annunciato ieri che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un’intesa sulla formulazione dell’accordo, un “testo definitivo e concordato” che dovrebbe porre fine alla guerra in Medio Oriente. “La pace non è mai stata così vicina come ora”, ha aggiunto Sharif in un post su X. Ieri il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato alla televisione di stato iraniana che entrambe le parti stavano lavorando alla firma di un accordo preliminare che dichiarasse la fine della guerra “su tutti i fronti, Libano compreso”.

INDIA

Un aereo da trasporto militare indiano di fabbricazione russa si è schiantato questa mattina durante l’atterraggio in una base dell’aeronautica militare nel nord-est del Paese. “Un aereo An-32 dell’aeronautica militare indiana è rimasto coinvolto in un incidente oggi durante l’atterraggio a Jorhat. È stata istituita una commissione d’inchiesta per accertare le cause dell'incidente", si legge nel comunicato diramato dalle autorità, che non hanno fornito dettagli sulle vittime.

MYANMAR

L’Esercito Arakan (Arakan Army, AA) sta intensificando gli attacchi contro la base navale del regime birmano a Shwe Min Gan, a nord-est di Sittwe, capitale dello Stato occidentale del Rakhine, e contro gli avamposti che circondano il Comando Operativo Regionale (ROC) a nord, con scontri segnalati ora vicino al villaggio di Naryi Kan, a meno di 2 km dal ROC. I residenti hanno riferito che gli scontri si sono intensificati intorno a quattro villaggi vicino alla città di Sittwe, a circa 2 km dal ROC.

FILIPPINE

La Corte penale internazionale ha ordinato una valutazione medica dell’ex presidente filippino Rodrigo Duterte per stabilire se sia idoneo a sostenere il processo, che dovrebbe iniziare a novembre. È la seconda volta che Duterte, accusato di crimini contro l’umanità per la sua guerra alla droga che ha causato migliaia di morti, si sottopone a un controllo medico ordinato dal tribunale. A gennaio era stato stabilito che fosse idoneo a partecipare alle fasi preliminari del processo.

CINA

Pechino sta cercando di proporre le grandi navi da crociera per favorire la ripresa dei consumi e come un’alternativa ai viaggi per le festività che spesso causano grandi affollamenti all’interno del Paese. Alla periferia di Shanghai erano in corso i preparativi per la partenza dell'Adora Magic City, che può ospitare 5.200 persone. La nave è entrata in servizio nel gennaio 2024 ed è la prima nave da crociera costruita interamente in Cina. A bordo sono presenti ristoranti e bar, un teatro con quasi 1.000 posti a sedere e uno scivolo acquatico alto quattro piani.

KAZAKISTAN

Il partito al governo in Kazakistan, Amanat, ha annunciato ieri la sua fusione con il partito Adilet, creato all'inizio di quest’anno dagli alleati del presidente Kassym-Jomart Tokayev in vista delle elezioni parlamentari previste per agosto. La decisione si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione del sistema politico kazako, rigidamente controllato dal governo, con Tokayev che si dimetterà alla fine del suo mandato nel 2029.

RUSSIA

Nonostante la riammissione dei russi nelle varie competizioni sportive internazionali, il consiglio della Federazione internazionale degli scacchi (Fide) ha sospeso la Federazione scacchistica russa, a causa del mancato rispetto della sentenza del tribunale arbitrale dello sport entro i termini stabiliti. La decisione non impedisce comunque agli scacchisti russi di partecipare ai tornei, ma il Consiglio della Fide “ribadisce il suo impegno a tutelare i diritti e gli interessi dei singoli giocatori di scacchi”.