L'intimidazione è avvenuta in una parrocchia della provincia di Hia Binh dove mons. Joseph Vũ Văn Thiên domenica stava presiedendo la Giornata missionaria. I fedeli - scossi per l'accaduto - hanno protetto il presule che ha poi potuto riprendere la celebrazione.

Hanoi (AsiaNews) – In Vietnam una celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Hanoi mons. Joseph Vũ Văn Thiên è stata interrotta domenica dall’irruzione in chiesa di funzionari pubblici. L’episodio - di cui dà notizia l’agenzia VietCatholic - è avvenuto domenica nella parrocchia di Vu Ban, che si trova nella provincia di Hoa Binh.

Funzionari in borghese con un casco in testa, guidati dal capo della sezione locale del partito comunista, sono saliti sull’altare dove l’arcivescovo stava presiedendo la Messa delle 10 della mattina in quella che è la più grande chiesa della città, celebrando la Giornata missionaria dell’arcidiocesi. Hanno urlato a mons. Joseph Vũ Văn Thiên di interrompere immediatamente la liturgia e disperdere i fedeli.

I concelebranti e i parrocchiani - riferisce VietCatholic - hanno fatto del loro meglio per proteggere l'arcivescovo hanno allontanato i molestatori dalla chiesa. Una volta che l'ordine è stato ristabilito, la Messa è potuta riprendere. Questo atto intimidatorio ha comunque lasciato la comunità cattolica locale ammutolita e scossa. “È la prima volta che vedo funzionari del governo locale avvicinarsi all'altare per interrompere una Messa senza aspettare nemmeno che finisca, come facevano con i sacerdoti in passato”, ha commentato all’agenzia vietnamita p. Nguyen Van Khai, già portavoce dei Redentoristi.

L’episodio segue di pochi giorni l’omicidio di p. Joseph Tran Ngoc Thanh, missionario domenicano nella provincia di Kon Tum, sulle cui circostanze la comunità locale ha chiesto che sia fatta chiarezza.