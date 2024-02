Hanoi (AsiaNews/Agenzie) - L’arcidiocesi di Hanoi ha tenuto sabato 24 febbraio la cerimonia di inaugurazione del suo nuovo seminario maggiore intitolato a San Giuseppe nella parrocchia di Hoang Nguyen. Realizzato in appena un anno di lavori si tratta di un edificio di cinque piani per una superficie complessiva di 10mila metri quadri dove già dell’inizio dell’anno si sono trasferiti più di 40 seminaristi. Si tratta di un nuovo segno della grande vitalità della Chiesa vietnamita,

Alla Messa di inaugurazione - tenutasi nella vicina parrocchia - hanno preso parte anche numerosi fedeli che hanno seguito il rito in una grande tensostruttura allestita all’esterno della chiesa. L’arcivescovo Joseph Vu Van Thien ha spiegato che questo nuovo seminario al servizio delle diocesi del nord del Vietnam - quelle dove le vocazioni al sacerdozio sono più numerose - vuole essere un invito per tutti a tornare alla fonte della propria fede. “Questo luogo - ha auspicato mons. Vu Van Thien - sia davvero una palestra santa ed esemplare per formare abili operai che lavorino nei campi del Signore”. Ha anche ringraziato tutte le persone che hanno contributo generosamente alla costruzione.

Anche il vescovo della diocesi di Bach Ninh, mons. Joseph Do Quang Khang, nell’omelia della Messa ha sottolineato l’importanza del nuovo seminario dove i futuri sacerdoti - ha spiegato - “saranno seguiti da un team di formatori con un approccio alla fede non solo accademico, ma attento anche ad educare ai valori necessari per affrontare le sfide poste dal mondo di oggi”.

Alla cerimonia era presente anche l’arcivescovo Marek Zalewski, il rappresentante residente della Santa Sede in Vietnam, insediatosi ufficialmente nella capitale vietnamita poche settimane fa. Nel suo indirizzo di saluto si è congratulato con l’arcidiocesi di Hanoi per la nuova struttura e ha inviato i seminaristi a essere sempre consapevoli dell'importanza della loro formazione.