VIETNAM

Il ministero della Pubblica sicurezza ha inserito l’ong pro rifugiati Boat People SOS, con sede negli Stati Uniti, nella lista dei gruppi “terroristi”, con l’accusa di aver svolto “attività anti-Vietnam”. Alla base dell’incriminazione, spiega una nota di Hanoi, vi sarebbero una serie di incontri, cui hanno partecipato anche esponenti di “Montagnards [Stand] for Justice – MSFJ”, gruppo che “ha effettuato l’attacco terroristico dell’11 giugno 2023 a Dak Lak”.

ISRAELE - USA

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha lasciato oggi Israele ed è giunto a Riyadh, dove incontrerà i vertici sauditi (e funzionari russi per discutere della guerra in Ucraina), per poi concludere il suo primo tour mediorientale negli Emirati Arabi Uniti (Eau). Incontrando il premier Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, il capo della diplomazia Usa ha confermato il sostegno nella guerra contro Hamas Gaza e gli ayatollah iraniani.

SINGAPORE

Il leader dell’opposizione di Singapore, Pritam Singh, è stato dichiarato colpevole di aver mentito sotto giuramento a una commissione parlamentare. Le accuse contro Singh riguardano la sua gestione della vicenda legata a Raeesah Khan, ex deputato del suo partito, che ha mentito al Parlamento in un caso separato. Il verdetto giunge mentre la città-Stato si prepara alle prossime elezioni generali entro novembre. Il Workers’ Party detiene nove degli 87 seggi.

COREA DEL SUD - GIAPPONE

È morta ieri a 97 anni Gil Won-ok, ex schiava sessuale delle truppe giapponesi, protagonista della campagna si sensibilizzazione sulle “comfort woman” coreane e le atrocità della Seconda guerra mondiale. Aveva solo 13 anni quando è stata prelevata dalla sua casa a Pyongyang, ora capitale del Nord. Col suo decesso ne restano vive sette nel Sud su 240 registrate. Fino a 200mila, per lo più dalla Corea, sono state mobilitate per lavorare nei bordelli per i soldati del Sol Levante.

MALAYSIA - ARABIA SAUDITA

I fedeli musulmani della Malaysia che intendono partecipare all’Hajj, il pellegrinaggio maggiore alla Mecca, in Arabia Saudita, dovranno sottoporsi obbligatoriamente al vaccino contro il meningococco. Per le categorie a rischio - over 65 anni e malati cronici - saranno necessari anche quello contro il Covid-19 e l’influenza. La campagna di profilassi inizia oggi 17 febbraio.

INDIA

Il bilancio delle vittime di un incidente la sera del 15 febbraio nella principale stazione ferroviaria di Delhi è salito a 18, tra cui cinque bambini. Il più giovane aveva sette anni e il più anziano 79, quattro le donne. Molte delle persone rimaste ferite e uccise nella ressa erano pellegrini che si stavano dirigendo al festival indù Maha Kumbh e si trovavano su due binari in attesa dei convogli.

RUSSIA - CINA

Le compagnie cinesi di lavorazione del petrolio hanno ridotto drasticamente l’acquisto di greggio russo per il rafforzamento delle sanzioni americane contro la “flotta ombra” delle navi da carico di Mosca. A febbraio sono stati esportati dalla Russia in Cina 500 mila barili al giorno invece del milione e oltre della media dei tre mesi precedenti, sostituendoli con consegne da Brasile e Angola.

KAZAKHSTAN - CANADA

Una delle principali compagnie minerarie del Canada, la Ivanhoe Mines, ha iniziato le analisi geologiche di uno dei maggiori siti di rame del Kazakistan, il bacino di Šu-Sarysu, terzo più importante al mondo dopo il Centrafrica e Kupferschiefer in Germania. Esso sorge su un’area di 16mila kmq e una riserva di 27 milioni di tonnellate, con finanziamenti dalla britannica Pallas Resources e un investimento previsto per i prossimi due anni di 18,7 milioni di dollari.