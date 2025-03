di Stefano Vecchia

Hanoi (AsiaNews) – Il Vietnam ha superato le Filippine come principale fornitore di banane per il mercato cinese, interrompendo un primato che Manila deteneva da oltre vent’anni. Il sorpasso non è solo simbolico: segna una svolta nel commercio regionale e solleva interrogativi sulla competitività filippina nel settore agricolo. Entrambi i Paesi sono membri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), quindi partner in un sistema regionale di libero scambio ma orientato, come blocco, anche ai mercati esterni.

I dati del 2024 mostrano un forte calo delle esportazioni filippine verso la Cina, diminuite del 32,45% rispetto all’anno precedente, fermandosi a poco più di 463mila tonnellate. Nel frattempo, il Vietnam ha registrato una crescita del 24%, raggiungendo le 625mila tonnellate. Un cambiamento significativo rispetto al 2017, quando le Filippine coprivano il 70% delle importazioni cinesi di banane, mentre oggi la loro quota è scesa al 27,47%, secondo l’International Trade Center.

Hanoi ha puntato su prezzi competitivi, continuità territoriale e un aumento costante della produzione, riuscendo a passare dall’1% del mercato cinese nel 2014 al 37% nel 2024. Pechino, che importa circa 1,8 milioni di tonnellate di banane all’anno, ha dunque trovato nel Vietnam un fornitore sempre più affidabile.

Manila, invece, si trova a fronteggiare una crisi di competitività. Probabilmente la mancanza di una pianificazione efficace e un’insufficiente valutazione dei mercati emergenti hanno contribuito al declino del settore. La perdita di terreno è visibile anche in Corea del Sud, dove le esportazioni filippine di banane stanno subendo un calo.

Le relazioni diplomatiche tra Cina e Filippine potrebbero aver influenzato le dinamiche commerciali. Nel biennio 2018-2019, quando l’amministrazione del presidente Rodrigo Duterte manteneva rapporti distesi con Pechino, la Cina era il principale mercato di sbocco per le banane filippine. Tuttavia, sotto la presidenza di Ferdinand Marcos Jr, i rapporti si sono raffreddati: Manila ha rafforzato la partnership strategica con Washington, aumentando la pressione sulle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale.

Di fronte alla crescente incertezza, i produttori filippini stanno cercando mercati alternativi fuori dalla regione asiatica, chiedendo al governo misure concrete per sostenere la produzione e stabilizzare i prezzi.

Il Vietnam, oltre a consolidare la sua posizione nel mercato cinese, sta attirando l’interesse dell’Unione europea in conseguenza della possibilità che il presidente statunitense Donald Trump imponga nuovi dazi sulle esportazioni vietnamite.

Nei prossimi mesi sono attese le visite della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente francese Emmanuel Macron, mentre il commissario europeo per il commercio Maros Sefcovic potrebbe anticipare i colloqui già ad aprile. L’obiettivo dei rappresentanti UE è intensificare i rapporti commerciali e offrire nuove opportunità di investimento, specialmente dopo il congelamento degli aiuti esteri statunitensi deciso dall'amministrazione Trump.

Nel 2023, l’UE ha importato dal Vietnam merci per un valore di 52 miliardi di dollari, meno della metà rispetto agli Stati Uniti. Tuttavia per Hanoi si tratta del terzo mercato di esportazione, grazie a un accordo di libero scambio già in vigore.

Scambi commerciali e diplomatici che avvengono in un momento in cui il Vietnam punta a diversificare le forniture militari e aumentare la spesa pubblica per le infrastrutture, incluso un importante progetto ferroviario nazionale che le aziende europee in gara per aggiudicarsi gli appalti.