di John Ai

In una provincia dove storicamente è forte la presenza dei cattolici le autorità hanno dispiegato nella notte di Natale imponenti misure di "sicurezza" per scoraggiare la partecipazione dei fedeli. Oggetti con richiami natalizi vietati nei dormitori delle università. L'augurio "ufficiale" del Partito ai cristiani per il 25 dicembre: "Continuate ad aderire al percorso di Xi Jinping e alla sinizzazione".

Pechino (AsiaNews) - Veglia natalizia vietata ai bambini. Blocchi del traffico e chiusura dei negozi. Divieto di esposizione di oggetti che richiamino il Natale nei dormitori delle università. Sono alcune delle misure dispiegate dalle autorità locali di Baoding, città settentrionale della provincia cinese di Hebei non lontana dalla capitale Pechino.

Essendo una diocesi dalla lunga storia, un gran numero di cattolici vive nella zona di Baoding. Per questo in occasione della notte di Natale quest’anno la polizia ha adottato eccezionali misure di sicurezza nel centro della città. Le autorità hanno annunciato il controllo del traffico nel centro storico di Yuhua Road, dove si trova la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, sede della diocesi di Baoding. A tutti i veicoli non è stato permesso di entrare nel centro storico dopo le 16 e agli autobus che passano da questa zona è stato ordinato di cambiare il percorso. Inoltre, a tutti i negozi dell'area intorno alla chiesa è stata ordinata la chiusura e non sono state consentite vendite e promozioni natalizie.

Una fonte che vive a Baoding ha confermato le informazioni e ha detto ad AsiaNews che gli agenti di polizia erano ovunque intorno alla chiesa. I veicoli della polizia erano parcheggiati vicino alla chiesa e c'erano anche agenti in tenuta antisommossa. Tutti i negozi intorno alla chiesa erano chiusi. La fonte ha raccontato che la polizia ha impedito ai genitori con i bambini di entrare in chiesa. La polizia ha detto ai genitori di lasciare la chiesa perché "non era sicuro per i bambini, dato che c'erano troppe persone all'interno". La polizia era ovunque all'interno della chiesa, con un’atmosfera pesante, in aperto contrasto con lo spirito della festa.

L'atmosfera era tesa anche a Donglü, la cui chiesa è metà di pellegrinaggi. Secondo quanto raccontato dalla nostra fonte la polizia staziona nel villaggio da una settimana prima di Natale. Donglü dista 20 chilometri da Baoding, ed è famosa per la sua Madonna della Cina. Nel 1900, i cattolici cercarono rifugio in questo villaggio durante la Rivolta dei Boxer, l’ondata di violenza contro gli stranieri e contro il cristianesimo sostenuta dalla dinastia Qing. Ma a Donglü il gruppo dei Boxer che cercò di attaccare la chiesa fu sconfitto.

Anche gli studenti delle scuole e delle università locali hanno ricevuto un avviso che li obbligava a rimanere nel campus la vigilia di Natale per evitare festeggiamenti, mentre ogni oggetto con elementi natalizi non è stato ammesso nei dormitori.

La situazione di Baoding è un riflesso del rafforzamento dei controlli sulla religione imposto in tutta la Repubblica popolare cinese negli ultimi anni. Circolano avvisi del governo, delle scuole e delle aziende su come “boicottare le feste straniere” e “vietare la promozione commerciale del Natale”. Nel frattempo, alcuni account sui social network con sfondo ufficiale commemorano l'anniversario della battaglia del lago di Changjin in Corea del Nord, in cui l'esercito cinese costrinse le truppe dell'ONU a ritirarsi a sud nel 1950, affermando che è stato l'esercito, non Babbo Natale, a dare la pace al popolo cinese.

Da parte loro le autorità cinesi hanno inviato gli auguri di Natale all'Associazione patriottica dei cattolici cinesi e al Consiglio cristiano cinese, gli organismi “ufficiali” dei cattolici e dei protestanti. Nella lettera diffusa dall'Amministrazione nazionale per gli affari religiosi, entrambe le associazioni vengono elogiate per aver seguito la guida del pensiero di Xi Jinping e lo spirito del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese. L’augurio natalizio del governo di Pechino è dunque quello di continuare ad aderire al percorso di Xi e alla sinizzazione, nonché di "gestire rigorosamente gli affari religiosi".

L'associazione protestante ufficiale ha appena eletto i suoi nuovi leader in occasione dell'11ª Conferenza tenuta la scorsa settimana. Wang Huning, consigliere politico di Xi Jinping e responsabile dell'ideologia, ha esortato i delegati ad "aderire alla direzione della sinizzazione", ai valori fondamentali del socialismo e alla cultura tradizionale cinese. Wang ha chiesto ai leader delle associazioni cristiane di "acquisire una profonda comprensione delle teorie e delle politiche del Partito sulla religione". "Siete chiamati a gestire rigorosamente gli affari religiosi", ha ribadito Wang, ribadendo la linea indicata da Xi.