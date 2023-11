di John Ai

Il tetto della Yuecheng Fitness Gymnasium, a Jiamusi, è crollato sotto il peso della neve caduta in questi giorni. Fra le sette persone presenti al momento del cedimento vi erano anche bambini. Un paio di feriti ricoverati in ospedale. A luglio si era verificato un fatto analogo in un’altra scuola della stessa provincia, almeno 11 le vittime.

Pechino (AsiaNews) - Il crollo improvviso della Yuecheng Fitness Gymnasium nella città di Jiamusi, nella contea di Huanan, nella provincia dello Heilongjiang, nel nord-est della Cina ha causato la morte di almeno tre persone rimaste intrappolate sotto le macerie della struttura. Per ore le squadre di soccorso si sono adoperate nel tentativo di estrarre le vittime da pietre e calcinacci delle mura e del tetto della palestra e centro fitness crollati, ma ogni sforzo è risultato vano. Le operazioni sono proseguite a lungo per verificare la presenza di altre persone disperse e si sono concluse nella mattinata di oggi, mentre due studenti risulterebbero ricoverati in ospedale per ricevere cure mediche in seguito alle ferite riportate. Al momento del cedimento erano in sette all’interno della palestra, alcuni dei quali erano bambini.

Il canale di informazione statale CCTV ha dichiarato che lo stadio Yuecheng, nella contea di Huanan, è crollato intorno alle 7.40 di ieri sera. L’impianto sportivo è costruito su due piani, per una superficie complessiva di circa 2mila metri quadrati. A crollare, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati i 500 metri quadrati del campo da basket posizionati al secondo piano e che hanno ceduto di schianto, finendo in un cumulo di macerie.

Un video online circolato nelle fasi successive all’incidente mostra che lo stadio crollato era coperto di neve, mentre all’esterno numerose ambulanze erano in attesa di feriti o superstiti. Un secondo video pubblicato da The Paper, organo di informazione gestito dal governo di Shanghai, mostra una donna che corre verso l'area crollata piangendo e gridando “mio figlio è ancora dentro”. I media ufficiali hanno parlato dell’incidente, attribuendo il crollo alla forte nevicata che si è abbattuta nelle ore precedenti nell’area che ha causato la chiusura di scuole e creato forti disagi alla circolazione stradale. Un testimone oculare ha poi aggiunto che il tetto dello stadio è crollato quasi per intero, danneggiando anche diverse auto parcheggiate nella zona.

Sempre nella provincia di Heilongjiang, a luglio è crollata una palestra di una scuola media di Qiqihar. Il capo della contea di Huanan ha ispezionato lo stadio Yuecheng e altri luoghi della contea il giorno successivo all’incidente all’impianto sportivo scolastico, senza rilevare particolari criticità che avrebbero comportato un intervento di ristrutturazione o di adeguamento alle norme relative alla sicurezza degli edifici.

Il crollo della palestra del luglio scorso è avvenuto mentre si stavano svolgendo gli allenamenti della locale squadra di pallavolo della scuola media numero 34 di Qiqihar. Nel cedimento della copertura, che ha travolto e ricoperto le persone presenti all’interno, sono morti 10 studenti e uno degli allenatori. Le indagini preliminari hanno rilevato che le costruzioni accatastate sul tetto, inzuppate dalla pioggia, hanno fatto crollare la copertura. In seguito alla tragedia i genitori delle vittime - tenuti sotto stretta sorveglianza da parte delle forze di polizia per prevenire proteste o manifestazioni pubbliche di dissenso - hanno accusato i funzionari di mancanza di comunicazione e di cattiva condotta nel loro incarico. La popolazione locale ha fatto le condoglianze offrendo mazzi di fiori, cibo e bevande fuori dalla scuola diffondendo video e immagini sui social network, subito rimossi o bloccati dalla censura imposta dalle autorità. “Ricordo che sono state condotte ispezioni di sicurezza in diversi impianti sportivi dopo il crollo della palestra della scuola media Qiqihar n. 34 a luglio” ha dichiarato un internauta sulla piattaforma Weibo. “Il risultato? Un altro crollo di una palestra in tre mesi”.