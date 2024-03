Ho Chi Minh City (AsiaNews) - Promuovere la crescita dei bambini orfani o abbandonati di Ho Chi Minh City attraverso la musica. È l’obiettivo del progetto “WYO4Children”, lanciato dalla Fondazione World Youth Orchestra diretta dal Maestro Damiano Giuranna e sostenuto dalle Missionarie della Carità di Binh Duong che hanno messo a disposizione la loro struttura a un’ora dalla città. “Un progetto ambizioso come WYO4Children può prendere forma solo se riesce a creare solidi legami con il tessuto sociale locale. Il sostegno delle Missionarie della Carità di Bin Dhuong, che ringraziamo, è prezioso perché rende la comunità locale parte attiva di questa iniziativa”, ha dichiarato il Maestro Giuranna.

Il progetto prevede lezioni settimanali per 80 bambini e bambine dai 5 ai 17 anni, che avranno la possibilità di apprendere i primi rudimenti musicali, imparare a suonare strumenti classici e della tradizione vietnamita e dare vita a un coro di comunità. L’iniziativa, che fa parte del più ampio progetto “Suoni di fratellanza” (realizzato grazie al sostegno della Fondazione CDP e del contributo di LCA Studio Legale) ha preso il via il 27 gennaio e continuerà fino a settembre 2024, per un primo anno di attività in Vietnam e proseguire poi per altri due anni nel sud-est asiatico.

“Dopo le iniziative realizzate con successo in Paesi quali Iran, Israele, Palestina, Marocco, Libano, Stati Uniti, Bosnia-Erzegovina e Bulgaria, la Fondazione World Youth Orchestra approda nel sud-est asiatico, terra di civiltà millenarie. Fedele alla sua missione, la WYO ricerca e valorizza le tradizioni culturali locali, dando vita a esperienze artistiche che legano la tradizione alla contemporaneità, alimentando con nuova linfa la pedagogia, la vita sociale e la crescita individuale”, ha commentato Adolfo Vannucci, presidente della Fondazione World Youth Orchestra.

Sono cinque i giovani docenti vietnamiti coinvolti in WYO4Children grazie alla collaborazione con Padre Dominic Nguyen, sacerdote cattolico che ha contribuito alla loro selezione. Il coordinatore degli insegnanti, Hoang Vu, che formerà e dirigerà il coro, è affiancato da quattro colleghi che terranno lezioni di chitarra, percussioni, piano e violino. Il progetto prevede saggi e piccoli concerti ogni due mesi e un evento finale a settembre, che consentirà ai bambini di condividere la loro esperienza (non solo musicale) e di rafforzare il legame con la comunità che li accoglie.