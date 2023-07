Le notizie del giorno: tre milizie del Myanmar hanno giurato di proteggere gli investimenti cinesi. Attacco informatico russo nel più grande porto del Giappone. In India fallita la riapertura delle scuole del Manipur: studenti e insegnanti non si sono presentati per mancanza di sicurezza. Le rimesse dei lavoratori asiatici hanno raggiunto il massimo storico. A Tel Aviv si è dimesso il capo della polizia.

HONG KONG

La polizia di Hong Kong ha arrestato quattro uomini accusati di sostenere persone residenti all'estero che "mettono in pericolo la sicurezza nazionale", un’azione che avviene due giorni dopo che la città ha messo una taglia per otto attivisti pro-democrazia che vivono nel Regno Unito, Stati Uniti e Australia, Paesi che non hanno un accordo di estradizione con la Cina.

GIAPPONE

Il porto di Nagoya – il più grande del Giappone - dovrebbe riprendere le proprie attività oggi dopo un attacco informatico russo che ha preso di mira le spedizioni della Toyota. Le operazioni di logistica sono state sospese martedì causando ritardi nella spedizione di componenti di automobili mentre il gruppo hacker Lockbit 3.0 chiedeva un riscatto, che secondo le dichiarazioni dell’azienda non è stato pagato.

INDIA

Nonostante un’ordinanza che annunciava per ieri la riapertura delle scuole nello Stato orientale del Manipur, tutti gli istituti, tranne quattro scuole private, sono rimasti chiusi a causa del senso di insicurezza dopo due mesi di scontri etnici. Studenti, insegnanti e personale di supporto non si sono presentati, ha detto in forma anonima un funzionario statale.

MYANMAR

A seguito delle pressioni di Pechino, tre milizie etniche hanno dichiarato che proteggeranno gli investimenti cinesi nelle loro aree. Si tratta del Myanmar National Democratic Alliance Army, del Ta'ang National Liberation Army e dell'Arakan Army, tre organizzazioni note come la “fratellanza dei tre eserciti”, che operano nello Shan e nel Rakhine, due Stati attraversati da un gasdotto e un oleodotto cinese.

ASIA

Il traffico transfrontaliero di lavoratori è tornato a crescere in tutta l’Asia: nel 2022 il numero di nuovi migranti è stato di 4,6 milioni, vicino ai livelli pre-pandemici, mentre le rimesse hanno raggiunto il loro massimo storico, aiutando le economie d’origine. Il Bangladesh è diventato il principale Paese da cui provengono i lavoratori.

ISRAELE

Il capo della polizia di Tel Aviv, Ami Eshed, si è dimesso accusando i membri del governo di estrema destra di aver chiesto un uso eccessivo della forza contro i manifestanti che protestano per la riforma del sistema giudiziario. Subito dopo l'annuncio di Eshed, centinaia di dimostranti, scandendo lo slogan “democrazia” hanno marciato attraverso la città bloccando l’autostrada principale.

KIRHIZISTAN

Il ministero dell’economia di Biškek ha proposto di allargare la lista dei Paesi i cui cittadini possono ottenere lo status di “nomade digitale”, includendo anche il Kirghizistan e allungando i termini per la realizzazione del progetto fino a giugno del 2024, ciò che permetterebbe di “attirare specialisti stranieri altamente qualificati nella sfera della tecnologia informativa e comunicativa, e anche le industrie più creative”.

UCRAINA

Nella Lavra delle Grotte di Kiev si è presentata la commissione del ministero della cultura per sigillare i locali e definire la lista delle persone ammesse e di quelle che devono uscire, ma una massa di fedeli ortodossi della Chiesa filo-moscovita Upz ha bloccato cancelli e ingressi, impedendo di iniziare le procedure. Le autorità per ora non hanno reagito alla protesta.