Le notizie di oggi: per l'esercito israeliano il dna del terzo corpo non corrisponde a quello della madre dei gemelli sequestrati e morti nella prigionia di Hamas, ira di Netanyahu. Solo il 17% dei giapponesi possiede un passaporto. La polizia apre un altro fascicolo a carico del presidente Yoon, già sotto impeachment. Islamabad punta ai 60 miliardi di esportazioni.

HONG KONG

Il Partito democratico, un tempo il principale schieramento dell’opposizione a Hong Kong, si è riunito ieri per discutere del proprio scioglimento, in un quadro di crescenti repressioni del dissenso legato alla legge sulla Sicurezza nazionale voluta da Pechino. Il presidente Lo Kin-hei ha detto che il tema sarà in discussione e il passo è “inevitabile”. Di recente un tribunale ha condannato 45 politici democratici e attivisti a pene detentive fino a 10 anni per “sovversione”.

ISRAELE - PALESTINA

L’esercito israeliano ha detto oggi che uno dei corpi rilasciati da Hamas non apparterrebbe a nessuno degli ostaggi detenuti a Gaza, accusando Hamas di aver violato i termini del già fragile cessate il fuoco, mentre il premier Benjamin Netanyahu assicura vendetta. Due dei quattro cadaveri sono identificati come Kfir Bibas e il fratello Ariel di quattro anni, mentre un terzo corpo che avrebbe dovuto essere la loro madre, Shiri, non sarebbe compatibile. Infine, la famiglia di Oded Lifshitz nel conferma l’identificazione. Al momento non vi sono reazioni di Hamas.

GIAPPONE

Solo un giapponese su sei è in possesso di passaporti validi, col numero di residenti che viaggiano all’estero che si sta lentamente riprendendo ma risulta ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia di Covid-19.A dicembre 2024, vi erano 21,6 milioni di passaporti validi in circolazione, pari a circa il 17,5% della popolazione complessiva, come comunica il ministero degli Esteri.

INDONESIA

In Indonesia continuano le manifestazione degli studenti all’insegna dello slogan “Dark Indonesia”, per protestare contro i tagli di bilancio e le politiche economiche del presidente Prabowo Subianto. Nel mirino provvedimenti che rischiano di minare i sistemi di sostegno sociale e il futuro dei giovani. Un altro slogan popolare è “Just Escape First”, con consigli su come fuggire per lavorare e vivere all’estero.

COREA DEL SUD

La polizia sudcoreana ha aperto un nuovo fascicolo a carico del presidente Yoon Suk Yeol - già sotto impeachment: la nuova accusa è di aver ostacolato l’esecuzione di un mandato di arresto. Il riferimento è al mandato di arresto emesso dal tribunale il 31 dicembre scorso in riferimento all’imposizione della legge marziale, eseguito solo il 15 gennaio successivo dopo giorni di ostruzionismo. Il crimine è punibile fino a cinque anni di carcere.

PAKISTAN

Il premier Shehbaz Sharif ha annunciato che allo studio “lo sviluppo di una strategia globale” per aumentare le esportazioni dal Pakistan, fissando l’obiettivo di 60 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Il primo ministro, nella riunione dell’esecutivo tenuta ieri, ha sottolineato la necessità di dare priorità ai settori chiave fra cui servizi, information technology e agricoltura, per trainare la crescita.

RUSSIA - USA - A. SAUDITA

Secondo fonti diplomatiche di The Moscow Times uno degli argomenti principali delle trattative tra russi e americani a Riyad è stato lo scongelamento degli attivi della Banca centrale russa impegnati in azioni americane. Un pacchetto valutato in circa sei miliardi di dollari, oltre la restituzione delle ville dei diplomatici nel Maryland e a New York, requisite nel 2016 da Barack Obama.

UZBEKISTAN - CINA

Nel 2024 la Cina ha superato per la prima volta la Russia per il numero di aziende a capitale straniero attive in Uzbekistan. Secondo i dati forniti dall’Agenzia di statistica ufficiale su 15.163 compagnie straniere ve ne sono 3.467 cinesi, oltre mille in più del 2023, a fronte delle 2.973 russe in calo rispetto all’anno precedente quando si attestavano a 3.049.