Le notizie di oggi: sospesa per due giorni la marcia degli agricoltori in India a causa di un morto negli scontri con la polizia. Attacco palestinese a un check-point vicino a Gerusalemme. Le autorità statunitensi hanno incriminato un uomo giapponese accusato di trafficare materiale nucleare dal Myanmar all'Iran. La Papua Nuova Guinea vuole chiedere l'intervento della polizia australiana per sedare le violenze etniche nelle Highlands. In Tagikistan migliaia di imprenditori cessano le attività a causa della corruzione.

HONG KONG

Secondo le prime statistiche presentate dal governo, nel 2023 la popolazione di Hong Kong è cresciuta di dello 0,4% raggiungendo i 7,5 milioni, ma allo stesso tempo si registra un calo di persone tra i 20 e i 34 anni che vivono in città. Un portavoce del dipartimento di statistica ha spiegato che l’aumento è dovuto all’afflusso di decine di migliaia di persone dalla Cina continentale titolari di un permesso di sola andata.

INDIA

Gli agricoltori in marcia verso Delhi hanno sospeso la loro manifestazione per due giorni dopo che un giovane di 21 anni è stato ucciso e 12 agenti di polizia sono rimasti feriti in seguito a scontri sul confine tra Punjab e Haryana. I leader dell’opposizione hanno criticato il governo centrale guidato dal BJP per la presunta cattiva gestione della protesta. Un portavoce dei manifestanti ha detto che si è trattato di un “brutale attacco ai mezzi di sussistenza delle famiglie di contadini che protestano pacificamente per il mantenimento delle promesse scritte del primo ministro”.

USA – GIAPPONE – MYANMAR

Le autorità statunitensi hanno accusato due criminali giapponesi di trafficare materiale nucleare proveniente dal Myanmar per essere poi utilizzato dall’Iran. Secondo la Drug Enforcement Adminstration, Takeshi Ebisawa e Somphop Singhasiri erano coinvolti anche nell’acquisto di armi per uno dei gruppi ribelli che combattono contro la giunta militare. Nel 2022 entrambi gli uomini erano stati accusati di traffico internazionale di stupefacenti.

INDONESIA

Un forte tornado ieri ha colpito Rancaekek nella regione Sumedang di Giava occidentale. Questo incidente ambientale è avvenuto durante il traffico pesante. Non sono state segnalate vittime, ma lo stabilimento tessile locale ha subito gravi danni: il tetto è stato sradicato e le recinzioni sono crollate. Decine di auto, moto, furgoni lunghi sulla strada sono state rovesciate.

PAPUA NUOVA GUINEA – AUSTRALIA

Il governatore della provincia di Enga, in Papua Nuova Guinea, dove nei giorni scorsi si sono verificati scontri tribali, ha chiesto di potersi rivolgere all’Australia per l’invio di forze di polizia che arginino la violenza nella regione delle Highlands. Enga ospita la controversa miniera d'oro di Porgera, gestita da una joint-venture tra la società canadese Barrick e il gruppo cinese Zijin Mining, accusate di violazione di diritti e danni ambientali.

PALESTINA – ISRAELE

Mentre continuano i bopmbardamenti israeliani a Gaza, tre palestinesi questa mattina hanno aperto il fuoco contro alcuni automobilisti vicino a un posto di blocco israeliano in Cisgiordania, vicino a Gerusalemme, questa mattina, uccidendo una persona e ferendone altre cinque. La polizia ha detto che gli agenti hanno ucciso due uomini armati e ne hanno ferito un terzo.

TAGIKISTAN

In Tagikistan nel 2023 oltre 21mila imprenditori hanno cessato le proprie attività, o sono passati al lavoro dipendente, tra cui oltre un migliaio di persone giuridiche, a causa dell’eccessivo livello della tassazione e del fenomeno della corruzione diffusa, come affermano molti esperti e molte persone coinvolte, aggiungendo anche gli eccessi di controlli statali.

RUSSIA

Il leader della Chiesa ortodossa apostolica - scismatica rispetto a quella patriarcale - Grigorij Mikhnov-Vajtenko, aveva diffuso un avviso per celebrare una liturgia funebre in memoria di Aleksej Naval’nyj, ma quando è uscito di casa è stato arrestato e caricato su un furgone dai poliziotti, e in cella si è sentito male per motivi non chiariti, attualmente si trova in rianimazione nell’Ospedale Elizavetinskij di San Pietroburgo.