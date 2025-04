Le notizie di oggi: Ahmad al-Sharaa avrebbe detto a deputato Usa che "a certe condizioni" Siria potrebbe aderire agli Accordi di Abramo. Sostenitori Marcos denunciano "influenze cinesi" nella campagna elettorale per le elòezioni di medio termine. Myanmar arresta astrologo che crea panico annunciando nuovo terremoto. I cartoni animati della Peppa Pig anche in lingua tibetana.

HONG KONG-VATICANO

Il card. Joseph Zen, vescovo emerito di Hong Kong è stato autorizzato dal tribunale a lasciare la città per partecipare ai funerali di Papa Francesco in Vaticano. Zen, che ha 93 anni, è partito l’altra sera ed è atteso a Roma. Le autorità di Hong Kong non gli hanno ancora restituito pienamente il passaporto dopo il suo arresto nel 2022 per sospetta collusione con forze straniere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Il cardinale e altri quattro attivisti pro-democrazia stanno cercando di ribaltare le loro condanne legate a un fondo di sostegno ai manifestanti del 2019, ormai sciolto. L’udienza per il processo d’appello è fissata per il 3 dicembre.

SIRIA-ISRAELE

Il presidente siriano Ahmad al-Sharaa sarebbe aperto “ad alcune condizioni” all’adesione agli Accordi Abramo con la normalizzazione delle relazioni con Israele. Lo ha dichiarato al Jerusalem Post Marlin Stutzman, esponente repubblicano del Congresso degli Stati Uniti, che lo ha recentemente incontrato in Siria. Tra le quali condizioni elencate dal nuovo leader di Damasco c’è il fatto che la Siria rimanga uno Stato unito e sovrano.

MYANMAR

In Myanmar un astrologo è stato arrestato per aver scatenato il panico con la previsione di un nuovo terremoto in un video divenuto virale su TikTok. John Moe The ha postato la sua previsione il 9 aprile, appena due settimane dopo il terremoto di magnitudo 7,7 che ha ucciso migliaia di persone. Aveva avvertito che il 21 aprile nuovo sisma avrebbe “colpito ogni città del Myanmar”. Gli esperti sostengono che i terremoti siano impossibili da prevedere.

FILIPPINE-CINA

L'Alyansa para sa Bagong Pilipinas – lo schieramento politico che sostiene il presidente Marcos Jr. - ha dichiarato di essere “allarmata e preoccupata” per le notizie di “possibili interferenze straniere” nelle elezioni di metà mandato del 2025. Durante un'audizione al Senato, giovedì 24 aprile, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, il vicedirettore generale Jonathan Malaya, ha dichiarato ieri che alcuni “indizi” mostrerebbero operazioni di informazione “sponsorizzate dallo Stato cinese” che cercano di interferire con le elezioni del 12 maggio.

CINA-TIBET

Peppa Pig, l'amato personaggio di una serie animata per bambini, ora parla anche tibetano. Il Tibet Fund, organizzazione no-profit con sede negli Stati Uniti, ha annunciato il lancio della versione in lingua locale. Il fondo afferma che l’iniziativa è volta a rafforzare l'educazione alla lingua tibetana per i giovani studenti e a preservare la loro identità culturale e linguistica.

GEORGIA

È giunto in visita a Tbilisi il segretario generale dell’Osce, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Feridun Sinirlioglu, la cui presenza è stata presentata dal partito del Sogno Georgiano come una legittimazione del suo potere, nonostante le severe valutazioni delle elezioni dello scorso novembre. Gli oppositori della “Coalizione per i cambiamenti” si sono rifiutati di incontrare il diplomatico turco.

KIRGHIZISTAN

L’istituto del garante per l’infanzia e la gioventù del Kirghizistan ha espresso le sue preoccupazioni per l’aumento dei casi proibiti dalla legge di matrimoni organizzati con costrizione delle ragazze minorenni, per cui nel 2024 hanno partorito 353 ragazze tra i 13 e i 17 anni, con 29 accuse di violazione della legge da parte della procura generale, una delle statistiche più alte in tutta l’Asia centrale.