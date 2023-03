Le altre notizie del giorno: lo Sri Lanka ottiene salvataggio dal Fondo monetario internazionale. La Turchia blocca passaggio di beni sanzionati alla Russia. Premier nipponico in visita a Kiev. In Indonesia approvato controverso decreto presidenziale. Chiesa ortodossa russa apre a dialogo teologico con la Cina. Scarsa affluenza alle elezioni in Kazakistan.

HONG KONG-CINA

La polizia dell’ex colonia britannica ha arrestato oggi il leader democratico Albert Ho. Libero su cauzione per motivi di salute, egli è sotto processo per sovversione in base alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. L’accusa per il nuovo fermo è di aver fatto pressione sui testimoni legati al suo procedimento.

SRI LANKA

Dopo lunghe trattative Colombo ha ottenuto un sostegno economico di 3 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale. Il Paese è alle prese con la peggior crisi economica dalla sua indipendenza, sommerso da ingenti debiti e con l’inflazione a più del 50%.

TURCHIA

Ankara ha bloccato il transito verso la Russia di beni sotto embargo che arrivano nel suo territorio da Paesi terzi. Una decisione presa a oltre un anno da quando Usa, Ue e altri Stati occidentali hanno imposto restrizioni economiche e finanziarie a Mosca per la sua invasione dell’Ucraina.

GIAPPONE-UCRAINA

Fumio Kishida andrà oggi in visita a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy. Il premier nipponico è l’unico leader del G7 a non essersi ancora recato in Ucraina dopo l’invasione russa del febbraio 2022.

INDONESIA

Il Parlamento di Jakarta ha approvato oggi un controverso decreto del presidente Joko Widodo su investimenti e lavoro. Gruppi ambientalisti e sindacati criticano il provvedimento, accusato di essere troppo pro-business, con meno salvaguardie per i lavoratori e per l’ambiente.

RUSSIA

Il rettore dell’università ortodossa di san Giovanni il Teologo, Aleksandr Šipkov, ha dichiarato che “è diventato indispensabile sviluppare un dialogo teologico con la Cina”. Egli paventa il contributo di intellettuali russi e cinesi, per dare un solido fondamento alla collaborazione umanitaria a tutto campo tra i due Paesi.

KAZAKISTAN

Concluse le elezioni parlamentari e amministrative. In attesa dei risultati sono state comunicate le percentuali dei votanti. Per la Camera dei deputati l’affluenza è arrivata al 54%. Ad Almaty, città delle proteste dello scorso anno, ha votato il 25,8%. La più alta nella provincia di Kyzylord con il 66,4%. La maggioranza sarebbe saldamente nelle mani del partito presidenziale Amanat.