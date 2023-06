Le altre notizie del giorno: il governo thailandese organizza colloqui per la pace in Myanmar ma i Paesi dell'Asean declinano l'invito. In India quasi 100 morti per le ondate di calore. Il Qatar vuole ridurre la dipendenza energetica dell'Iraq dall'Iran. Russia e Algeria giurano che "non saranno mai nemici".

HONG KONG – CINA

La Cathay Pacific Airways ha dichiarato che a partire da luglio lancerà iniziative per migliorare il mandarino e la “comprensione culturale” del proprio equipaggio, assumendo anche personale dalla Cina continentale. A maggio tre assistenti di volo sono stati licenziati per essersi lamentati, in inglese e in cantonese, della scarsa comprensione dell’inglese dei passeggeri dalla Cina continentale, una vicenda che era diventata virale sui social cinesi.

THAILANDIA – MYANMAR

Il governo thailandese uscente ha invitato i ministri degli Esteri dell’Asean per discutere del processo di pace in Myanmar, ma diversi Paesi, tra cui l’Indonesia, presidente di turno dell’organizzazione, e la Malaysia, hanno declinato perché ai colloqui sono stati invitati anche i generali golpisti birmani. Il Myanmar si trova in una situazione di conflitto civile dopo il golpe militare del primo febbraio 2021.

INDIA

Almeno 96 persone sono morte nell’Uttar Pradesh e nel Bihar negli ultimi giorni a causa delle ondate di calore, hanno comunicato le autorità locali. La maggior parte delle persone decedute aveva più di 60 anni e problemi di salute preesistenti. Secondo un funzionario medico locale negli ultimi tre giorni circa 300 pazienti sono stati ricoverati nell’ospedale distrettuale per vari disturbi aggravati dal caldo.

QATAR – IRAQ

Tre società del Qatar e la Commissione nazionale per gli investimenti iracheni hanno concordato di sviluppare in Iraq progetti dal valore di 9,5 miliardi di dollari, tra cui la costruzione di un paio di centrali elettriche allo scopo di ridurre la dipendenza energetica dall’Iran. Soprattutto nei mesi estivi Baghdad importa da Teheran da un terzo fino al 40% dell’energia.

RUSSIA – ALGERIA

Si è tenuta in Russia la visita di Stato del presidente dell’Algeria, Abdelmajid Tebboune, la prima dopo quella del suo predecessore nel 2008, che ha incontrato Putin, il primo ministro Mišustin e la presidente del Senato Matvienko, accordandosi sulla relazione per cui Algeria e Russia “non saranno mai nemici e non stringeranno patti con nemici l’una dell’altra”.

KAZAKISTAN

Dopo alcune verifiche della polizia, in seguito alla denuncia di un giornalista, da alcuni negozi di Astana sono stati tolti i giocattoli di macchine militari con il simbolo propagandistico russo della “Z”, camionette, elicotteri, carri armati e aerei. I padroni dei negozi hanno affermato che i giocattoli sono finiti sugli scaffali “per caso”, e loro sono contro la propaganda della guerra.