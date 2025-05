Le notizie di oggi: Gaza, da ieri almeno 93 morti; colpi di "avvertimento" vicino a diplomatici stranieri a Jenin. In Corea del Nord un incidente tecnico danneggia nuova nave da guerra, Kim: "atto criminale". Delhi, professore rilasciato su cauzione: indagato per i suoi commenti sul conflitto India-Pakistan. Ministro della salute indonesiano criticato per le sue affermazioni poco scientifiche.

HONG KONG

Le autorità di Hong Kong hanno preso di mira testate indipendenti e giornalisti attraverso verifiche fiscali piene di errori. Lo ha dichiarato l’Associazione dei Giornalisti di Hong Kong; tali fatti sollevano nuove preoccupazioni sullo stato della libertà di stampa. Almeno otto media indipendenti e circa venti giornalisti, insieme a membri delle loro famiglie, sarebbero stati sottoposti a controlli. Tra le organizzazioni colpite: Independent Media, The Witness, Hong Kong Free Press, DB Channel e ReNews.

GAZA - ISRAELE



Almeno 93 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza in 24 ore. La condanna internazionaleaumenta dopo che le forze israeliane hanno sparato colpi di “avvertimento” nei pressi di diplomatici stranieri in visita a Jenin, nei terriotori occupati della Cisgiordania. Intanto, Israele avrebbe permesso l'ngresso a 100 camion di aiuti. Israele sarebbe aperto a un cessate il fuoco per il rilascio degli ostaggi, mentre prosegue la campagna militare per ottenere il controllo totale di Gaza. Due membri dello staff dell’Ambasciata israeliana sono stati uccisi a Washington.

COREA DEL NORD

Kim Jong Un ha condannato un "grave incidente" durante il lancio di una nuova nave da guerra: un "atto criminale" che non poteva essere tollerato. Parti del fondo del cacciatorpediniere da 5mila tonnellate sono state schiacciate, sbilanciando la nave. Kim ha ordinato che la nave fosse restaurata prima di una riunione chiave del partito a giugno, e che coloro coinvolti nella progettazione siano ritenuti responsabili dell'incidente che "ha danneggiato gravemente la dignità e l'orgoglio della nostra nazione".

INDIA

Il professor Ali Khan Mahmudabad, arrestato per commenti sul conflitto India-Pakistan, ha ottenuto dalla Corte Suprema la libertà su cauzione. Associato presso l’Università Ashoka, era stato arrestato domenica nella sua abitazione a Delhi. L'indagine a suo carico non viene comunque annullata: un’équipe investigativa speciale di tre membri continuerà a occuparsene. Per Mahmudabad è vietato scrivere articoli o tenere discorsi online relativi ai contenuti oggetto dell’inchiesta.

INDONESIA

Piani e idee controverse del ministro della salute indonesiano hanno scatenato richieste di dimissioni. Budi Gunadi Sadikin è stato recentemente criticato per i suoi commenti come per esempio l'affermazione secondo cui le persone più alte sono "più sane e più intelligenti". Nonostante le reazioni contrastanti alle sue politiche e la mancanza di esperienza medica, il presidente Prabowo Subianto potrebbe tenerlo.

CINA - RUSSIA

Tra gennaio e aprile di quest’anno la Cina ha esportato in Russia patate per una somma di oltre 22 milioni di dollari, rispetto a 1 milione nello scorso anno, come comunica l’amministrazione doganale cinese, per la forte riduzione di produzione di patate in Russia negli anni scorsi che ha portato ad astronomici aumenti dei prezzi, e il blocco delle esportazioni dal Kazakistan, a sua volta in crisi nella produzione.

IRAN - AZERBAIGIAN

Come segno di una rinnovata collaborazione, l’Azerbaigian e l’Iran stanno svolgendo un’esercitazione militare comune sul territorio del Nagorno Karabakh, decise durante la recente visita a Baku del presidente di Teheran, Masud Pezeshkyan, in cui ha affermato che “l’Iran farà tutto il possibile affinché le nostre relazioni raggiungano un valore strategico”.