Le altre notizie del giorno: in India si studia la resistenza dei batteri agli antibiotici, un problema gravissimo nel Paese; in Thailandia annunciata una stretta contro le droghe; anche a Singapore è diminuita l'aspettativa di vita; riconfermato il relatore per i diritti umani in Afghanistan; in Russia è morto l'ultimo parlante della lingua aleutina.

HONG KONG

Cinque adolescenti, membri di un autoproclamato gruppo indipendentista, sono stati condannati a tre anni di detenzione. È la prima volta che la legge sulla sicurezza nazionale – introdotta da Pechino nel 2020 - viene utilizzata contro i minori. Secondo il tribunale gli imputati sono stati ritenuti colpevoli di aver fomentato una rivolta attraverso i social.

INDIA

L’India è uno dei Paesi più colpiti da quella che in gergo medico viene definita “resistenza antimicrobica”: significa che i batter responsabili delle infezioni sono resistenti agli antibiotici. Si stima che ogni anno 60mila neonati muoiano per questa ragione. Al Katshurba Hospital, nel Maharashtra, i medici hanno scoperto che alcuni farmaci sono efficaci meno del 15% contro i batteri più comuni.

THAILANDIA

Il primo ministro thailandese Payuth Chan-Ocha ha ordinato una stretta contro la diffusione di droghe nel Paese dopo che un ex ufficiale di polizia ha assalito un asilo nido e ucciso 36 persone. L’ex poliziotto era stato sospeso dal servizio per il possesso di stupefacenti, tuttavia gli esami medici non hanno rivelato la presenza di droghe al momento dell’attacco.

SINGAPORE

L’aspettativa di vita è scesa per la prima volta nella città-stato a causa delle morti da covid-19, nonostante Singapore sia stato uno dei Paesi meno colpiti dalla pandemia. Tra gennaio 2020 e giugno 2022 ci sono stati 2.490 decessi, di cui il 60% causati direttamente dal coronavirus. Nel 40% dei casi le persone erano affette da patologie esistenti.

AFGHANISTAN

Le Nazioni unite hanno esteso di altri 12 mesi il mandato del relatore speciale per i diritti umani in Afghanistan, Richard Bennett. Cina, Venezuela e Pakistan hanno però votato contro la risoluzione (29 i voti a favore, 15 gli astenuti). Nei giorni scorsi la missione dell’Onu in Afghanistan ha mandato delle squadre nel Panjshir per indagare su presunte torture e uccisioni di civili da parte dei talebani.

ARABIA SAUDITA

La Saudi Aramco ha detto che manterrà costanti le proprie forniture di greggio verso sette Paesi asiatici nonostante i tagli alla produzione decisi nei giorni scorsi dall’Opec+ e le spedizioni verranno effettuate entro novembre, prima del picco invernale. Inoltre, nonostante l’aumento generalizzato dei costi dell’energia, Riyadh ha inoltre mantenuto invariati i prezzi del proprio greggio per i Paesi dell’Asia.

RUSSIA

In Kamčatka è morto l’ultimo portatore russo della lingua aleutina, la lingua degli eschimesi presenti anche in Alaska, Gennadij Jakovlev di 86 anni, come ha comunicato il presidente della Duma del distretto dell’Aleutina, Galina Koroleva. Parlava nella variante dialettale delle isole nel villaggio di Nikolskoe sull’isola di Bering, nell’arcipelago delle isole Komandorskye.

ARMENIA – AZERBAIJAN

In seguito alla sua partecipazione a Praga alla riunione allargata dei Paesi d’Europa, il premier armeno Pašinyan ha ribadito che l’Armenia “è pronta a sbloccare tutti i canali di comunicazione della regione”, non appena l’Azerbaigian darà una risposta alle richieste di Erevan sul riconoscimento dell’integrità territoriale, finora non pervenuta.