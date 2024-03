HONG KONG

Il governo di Hong Kong ha pubblicato oggi il testo della nuova legge sull’articolo 23, il provvedimento che inasprirebbe ulteriormente le norme sulla sicurezza nazionale. Il testo amplia le fattispecie e inasprisce le pene per i reati di sedizione e violazione di segreto di Stato, comprendendo anche nuove leggi su tradimento, spionaggio e interferenze esterne. La discussione all’Assemblea legislativa è iniziata già oggi e il capo del governo locale John Lee che il disegno di legge venga approvato prima della metà di aprile.

STATI UNITI-GAZA-ISRAELE

Gli Stati Uniti vogliono costruire un porto temporaneo a Gaza per far arrivare più aiuti umanitari via mare attraverso un corridoio da Cipro. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell’Unione. Biden ha dichiarato che l'iniziativa sarà realizzata dall’esercito statunitense, ma non includerà la presenza di truppe a terra. Non è dunque chiaro chi assicurerà lo scarico e la distribuzione degli aiuti, domande cruciali sulla possibilità di successo dell'operazione.

COREA DEL NORD-COREA DEL SUD

Secondo i media di Pyongyang il leader nordcoreano Kim Jong-un ha guidato esercitazioni di artiglieria che coinvolgono unità di prima linea in grado di colpire la "capitale del nemico", cioè Seoul. L’azione è un’apparente risposta a un'esercitazione militare congiunta in corso tra Corea del Sud e Stati Uniti.

INDIA

A fronte della grave crisi idrica che affligge la metropoli di Bengaluru il governo del Karnataka ha vietato l'uso dell'acqua potabile per vari scopi, tra cui il lavaggio delle auto, il giardinaggio, la costruzione e la manutenzione. La città è alle prese con una grave carenza d'acqua già prima dell'inizio vero dell'estate. Più di 3.000 pozzi trivellati in tutta la città si sono prosciugati, a causa delle scarse precipitazioni della passata stagione dei monsoni che hanno provocato un'enorme carenza d’acqua.

MYANMAR

Nella parte meridionale dello Stato Shan più di mille civili sono intrappolati nel mezzo di pesanti scontri tra l'esercito del Myanmar e i ribelli di etnia Pa-O nella città di Hsiheng, che la giunta sta cercando di riconquistare. Questi combattimenti si inseriscono nell’offensiva che da ottobre ha visto varie fazioni della resistenza armata mettere sempre più alle corde la giunta militare in tutto il Paese. Nella vicina regione di Sagaing, la Forza di Difesa del Popolo ha dichiarato di essere vicina a conquistare una cittadina vicino a Monywa, la città più grande della regione.

RUSSIA

La campagna elettorale da parte del Cremlino si sta concentrando sempre di più sulla garanzia di un’alta affluenza alle urne, che deve essere “assolutamente elevata, tra il 70 e l’80%”, come ripetono diversi funzionari, mobilitando d’autorità l’elettorato dipendente dallo Stato degli impiegati, con i loro parenti e amici, per cui ognuno deve “portare almeno altre dieci persone”.

ARMENIA

Gli esuli dell’Artsakh (Nagorno Karabakh) hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti al palazzo del parlamento di Erevan, per chiedere di risolvere la loro questione abitativa, in quanto le autorità dell’Armenia hanno rilasciato loro dei certificati di acquisto per appartamenti, ma le banche locali rifiutano di rilasciare i crediti per concludere la pratica.