Le altre notizie del giorno: la FAO in Afghanistan ha lanciato l'allarme per un'invasione di locuste. In Pakistan arrestato anche l'ex ministro degli Esteri del partito di Imran Khan. Prima partecipazione di Timor Est all'Asean in vista dell'adesione. Si rafforza la campagna per il "No" al referendum per gli indigeni in Australia.

HONG KONG

Il quotidiano in lingua inglese Ming Pao ha cancellato una vignetta satirica dopo una serie di critiche da parte della autorità di Hong Kong. Il fumettista Wong Kei-kwan, noto come "Zunzi", pubblica le sue istantanee sulla città dal 1983. La striscia in questione mostrava un uomo che diceva a una donna che i nuovi rappresentanti della città sarebbero stati scelti "se il superiore li ritiene idonei", anche se hanno fallito tutti gli esami e i test di salute. "La mia sensazione è che la pressione stia crescendo e non si fermerà senza cambiamenti", ha affermato il 67enne.

AFGHANISTAN

Nei giorni scorsi l’Organizzazione delle Nazioni unite ha lanciato l’allarme riguardo un’invasione di locuste in almeno 10 province dell’Afghanistan, considerate il “granaio” del Paese. “La locusta marocchina mangia più di 150 specie di piante, di cui molte coltivate in Afghanistan. Rappresenta un'enorme minaccia per gli agricoltori, le comunità e l'intero paese”, ha affermato Richard Trenchard, rappresentante della FAO. “Gli ultimi due grandi focolai, 20 e 40 anni fa, sono costati all'Afghanistan circa l'8 e il 25% della sua produzione annuale di grano”, ha aggiunto.

PAKISTAN

Continua a essere tesa la situazione in Pakistan: il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), il partito da cui proviene Imran Khan, ha comunicato che è stato arrestato anche Shah Mahmood Qureshi, ministro degli Esteri durante il governo del leader incarcerato due giorni fa. Anche altri due figure importanti del PTI sono state arrestate nelle ultime ore.

TIMOR EST

Il primo ministro di Timor Est, Taur Matan Ruak, ha per la prima volta partecipato a un vertice dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico dopo aver ottenuto lo status di osservatore. "Oggi, finalmente, grazie alle azioni che abbiamo intrapreso, posso stare qui come primo ministro di Timor-Est e dire: adempireno a tutti i nostri obblighi per la piena adesione all'Asean".

AUSTRALIA

Cresce l’opposizione al referendum per il riconoscimento delle popolazioni indigene in Australia da parte degli stessi indigeni: Warren Mundine, ex presidente del partito laburista, e un gruppo sostenuto dal dalla ministra Jacinta Nampijinpa Price, entrambi appartenenti alle popolazioni autoctone, hanno annunciato che uniranno le loro forze per creare una campagna congiunta "No" che si chiamerà "Australians for Unity".

RUSSIA

Almeno tre cittadini russi sono stati arrestati per discredito delle Forze Armate il 9 maggio solo per il loro abbigliamento: uno a Nižnij Novgorod perché indossava una felpa con il ritratto di Putin cancellato da una X, due a Mosca perché gli abiti portavano “i colori della bandiera ucraina”, giallo-blu, una donna sul giaccone e un ragazzo sui pantaloni.

SIRIA – TURCHIA

I ministri degli Esteri di Russia, Siria, Turchia e Iran si sono incontrati a Mosca per valutare una normalizzare delle relazioni tra Damasco e Ankara. Dall’incontro è emerso che la priorità per il governo siriano è porre fine alla presenza di tutte le forze armate straniere, compresa quella turca. Il ministro russo Lavrov ha detto che una roadmap potrebbe “influire positivamente su tutta la situazione attuale della regione e dell’intero Medio Oriente”.