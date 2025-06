Le altre notizie di oggi: lo Stato indiano del Karnataka rifarà il censimento delle caste. La spesa per la difesa in Pakistan aumenterà del 17%. Le miniere in Myanmar accusate di contaminare i fiumi thailandesi. La Russia recluta stranieri per la guerra con l'inganno. I membri dei BTS - la più nota band del K-pop - stanno terminando il servizio di leva obbligatoria in Corea del Sud.

HONG KONG

La polizia di Hong Kong ha vietato di poter scaricare un gioco online che promuoverebbe la lotta armata (contro il governo cinese). Sul sito del gioco, chiamato “Reversed Front: Bonfire”, i giocatori possono “giurare fedeltà” a Taiwan, Hong Kong, alla Mongolia, al Tibet o agli uiguri, allo scopo di “rovesciare il regime comunista”. In una dichiarazione rilasciata ieri, la polizia ha avvertito che chiunque scarichi il gioco “potrebbe essere considerato in possesso di una pubblicazione con intenti sediziosi”.

INDIA

Il chief minister del Karnataka, del partito del Congress, ha detto che verrà condotto un nuovo censimento sulle caste per rispondere alle lamentele di alcune comunità che hanno affermato di essere state escluse o sottorappresentate nel sondaggio. I dati della prima indagine erano stati raccolti nel 2015, ed erano stati approvati da parte del governo locale ad aprile, suscitando l’opposizione di alcuni gruppi di popolazioni indigene che ritengono di essere state sottorappresentate.

PAKISTAN

Il Pakistan ha aumentato drasticamente la spesa per la difesa, citando le crescenti esigenze di sicurezza a seguito dello scontro militare con l’India. Al contrario, gli stanziamenti per lo sviluppo sono stati ridotti per soddisfare le condizioni imposte dal Fondo monetario internazionale. Ieri il governo pakistano, annunciando il bilancio per l’anno fiscale 2026, che inizia il 1° luglio, ha spiegato che 29 miliardi di dollari su un totale di 62 miliardi saranno destinati finanziamento del debito, mentre 9 miliardi verranno dedicati alla difesa, un aumento di circa il 17% rispetto all’anno scorso.

MYANMAR – THAILANDIA

Una nuova, imponente miniera nello Stato Shan del Myanmar è responsabile dell’inquinamento del fiume Kok, che poi sfocia in Thailandia per unirsi al Mekong. La struttura è gestita dall’Esercito unito dello Stato Wa (UWSA), considerata la più potente milizia etnica del Paese, con forti legami con la Cina. Le autorità thailandesi sostengono di aver rilevato livelli di arsenico cinque volte superiori agli standard nei loro corsi d’acqua, un fatto che rappresenta un rischio per la vita acquatica e per le comunità locali che vivono di pesca.

COREA DEL SUD

Altri due membri del gruppo BTS, Jimin e Jungkook, sono stati oggi congedati dall’esercito sudcoreano, mentre i fan attendono che anche l’ultimo membro della band termini il servizio di leva obbligatoria nei prossimi giorni. Il gruppo era stato costretto a mettere in pausa la propria carriera musicale nel 2022 dopo che il governo aveva escluso la possibilità per i cantanti di ottenere un’esenzione.

RUSSIA

Continuano gli arruolamenti ingannevoli della Russia alla guerra in Ucraina, invitando molti africani con promesse di lavori ben pagati, come il caso del 36enne Jean Onana del Camerun, che pensava di ricevere un lauto stipendio in una fabbrica di produzione di champagne, per mantenere la moglie e i tre figli, trattenuto e inviato al fronte con cittadini del Bangladesh, del Ghana e dello Zimbabwe, tutti illusi alla stessa maniera.

KIRGHIZISTAN

Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, ha firmato le modifiche alla costituzione sulle elezioni del presidente e dei deputati del Žogorku Keneš, che hanno lo scopo di “perfezionare le procedure elettorali, contrastare la corruzione politica ed eliminare i difetti dell’attuale legge elettorale, aumentando la fiducia dei cittadini agli eletti del popolo”, con una redistribuzione dei seggi molto criticata da tante forze sociali.