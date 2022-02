di Ngoc Lan

Hanoi ( AsiaNews) - Con l'ordinazione episcopale avvenuta il 14 febbraio mons. Dominic Hoàng Minh Tiến ha iniziato il suo ministero nella diocesi di Hung Hóa, nel nord del Vietnam. Il motto da lui scelto è: “Unità e amore”.

“Un giorno molto importante per me e per tutta la diocesi”, ha detto mons. Dominic Tién rivolgendosi ai fedeli durante la Messa di ordinazione nella cattedrale di Sơn Lộc. “Voglio ringraziare Dio per la grande missione di vescovo che mi ha affidato e la diocesi di Hung Hóa. In ogni circostanza, Dio mi ha sempre guidato e amato per la mia vocazione. L’amore di Gesù mi ha sempre illuminato e aiutato a realizzare il suo volere e io l’ho seguito”.

La sua gratitudine è andata anche papa Francesco, che il 18 dicembre 2021 gli ha affidato con grande fiducia la diocesi di Hung Hóa, dove vivono 300 mila fedeli e circa 170 preti, sparsi in 10 province del Nord del Vietnam. Il nuovo vescovo nella sua omelia ha ricordato anche la cura e l’interesse del cardinale Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli. Ha ringraziato per la loro presenza l’arcivescovo Marek Zalewski, rappresentante non residente della Santa Sede per il Vietnam, e il cardinale Peter Nguyễn Văn Nhơn, arcivescovo emerito di Hanoi, insieme a tutti i vescovi, sacerdoti, uomini e donne della diocesi di Hưng Hóa che hanno pregato per lui e lo hanno accompagnato verso la sua nuova missione.

Al termine della celebrazione, padre John Đặng Văn Ngân, Segretario Generale del Consiglio Sacerdotale, e il rappresentante di tutti i gruppi religiosi della diocesi di Hung Hóa, padre Nghĩa, hanno citato le parole di Santa Teresa del Bambin Gesù: “Non importa quanti peccati e debolezze abbiamo, noi siamo solo una goccia d'acqua nella fornace dell'amore che arde di Dio”.

Il nuovo vescovo è nato il 7 gennaio 1969 nella diocesi di Đà Lạt in una famiglia cristiana povera con 8 fratelli. Nel 1990 si diploma in un istituto professionale e lavora in Cà Mau, l’ultima terra del Vietnam. Durante questo periodo, il giovane Dominic intuisce la sua vocazione sacerdotale e due anni dopo diventa seminarista presso la diocesi di Hung Hóa. Lì è ordinato prete nel 2006 ed è stato destinato alla parrocchia di Nỗ Lực. Dopo l'ordinazione ha perfezionato i suoi studi all’East Asian Pastoral Institute di Manila e negli Stati Uniti al seminario Charles Borromeo di Philadelphia.