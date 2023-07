di Alessandra Tamponi

Seoul (AsiaNews) - Cade il 27 Luglio il settantesimo anniversario dell’armistizio che ha sancito la sua divisione al 38° parallelo della penisola coreana. Dal 1953 ad oggi la Corea del Nord e quella del Sud si sono evolute in due forme di Stato e in due culture completamente diverse. Oggi sono poche le persone in vita che hanno vissuto quella frattura in prima persona e che appartenevano a una di quelle oltre 60mila famiglia divise da sette decenni. I giovani sono cresciuti con due coree separate, per cui la riunificazione è sempre più improbabile. Secondo un sondaggio della Seoul National University, nel 2021 solo il 44% dei sudcoreani era a favore della riunificazione. Nella fascia di età 20-39 oltre il 40% è convinta che il Sud non abbia bisogno di riunificarsi con il Nord, mentre il 34% ritiene che non ne abbiamo bisogno. Questi dati mostrano come in settant’anni di divisione la percezione dei rapporti tra Nord e Sud sia cambiata nella popolazione. Eppure il tentativo di preservare un’idea di identità condivisa tra Nord e Sud hanno trovato un impensabile alleato: il tema è infatti al centro di diversi Korean drama, le serie tv coreane, più note come K-Drama.

Ad esempio: a pochi mesi dallo storico incontro nella zona demilitarizzata tra il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-In, quello degli Usa, Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-Un, la serie Crash Landing on You, trasmessa in Corea del Sud da tvN, sbarca su Netflix. La serie racconta la storia d’amore tra un’imprenditrice ed erede di una chaebol sudcoreana, finita per sbaglio al Nord mentre faceva parapendio, e del soldato nordcoreano che la trova. La serie è una delle più viste in streaming, diventando un successo internazionale, e un esempio di come la cultura pop conservi e racconti ancora oggi l’idea di “Nazione coreana”.

Uno dei motivi che l’hanno fatta tanto amare da spettatori e critica, e che l’hanno resa differente rispetto ad altre serie tv sudcoreane con ambientazione in Corea del Nord, è infatti la rappresentazione della vita nelle zone rurali della Corea del Nord, di fatto utilizzando la storia d’amore tra i due protagonisti come vettore per raccontare non solo le differenze ma anche le similitudini che ancora accomunano i valori di Nord e Sud: amore filiale, lealtà, senso di appartenenza. La serie è stata anche accolta positivamente da quelle organizzazioni che sostengono i nord-coreani in fuga verso il Sud , proprio per essersi allontanata dalla rappresentazione stereotipata della Corea del Nord e dei coreani che la abitano, la cui immagine ha a lungo sofferto per via delle tensioni bilaterali.

La serie non è la prima nel suo genere, ma la sua diffusione tramite Netflix l’ha trasformata nel caso più significativo. Nel 2012 in Corea del Sud uscì The King 2 Hearts, che re-immaginava la Corea del Sud come una monarchia costituzionale, e raccontava la storia d’amore tra il giovane principe ereditario e una giovane soldatessa del Nord. O ancora the Eternal Monarch che, attraverso il viaggio tra diverse dimensioni immagina una penisola coreana unita.

Il tema della riunificazione delle coree, promosso tramite l’amore romantico, è uno dei più ricorrenti nei K-Drama e può contribuire a preservare quell’idea di identità coreana che si sta via via perdendo. Le serie tv e il cinema sono un aspetto fondamentale della diplomazia culturale Sudcoreana che si sta affermando culturalmente a livello internazionale, ma potrebbero anche ricoprire un ruolo fondamentale nel modellare aspetti culturali a livello locale, grazie all’influenza che i personaggi sullo schermo esercitano sugli spettatori, ponendo l’accento su diverse tematiche sociali.