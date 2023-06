Le notizie di oggi: il leader supremo talebano rivendica le misure “necessarie” adottate da Kabul per migliorare la vita delle donne. Oltre 120mila a Pyongyang per ricordare il 73mo anniversario della guerra di Corea, minacce agli Usa. Cresce il turismo in Cina in occasione del Dragon Boat Festival, ma i numeri assoluti sono ancora inferiori al pre-Covid. Vietnam nella “lista grigia” Gafi sul controllo delle armi di distruzione di massa. Compagnie turche in Ucraina per la produzione di armi.

SIRIA

L’aviazione russa ha colpito un mercato di Idlib, ultima roccaforte ribelle nel nord-ovest della Siria. Il bilancio parla di almeno 13 vittime, nove delle quali civili. Fra questi vi sarebbero anche due bambini. Oltre 30 i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Negli ultimi anni Mosca ha diradato gli attacchi in Siria, impegnata sul fronte ucraino. Quello di ieri è il più sanguinoso del 2023.

AFGHANISTAN

Il leader supremo dei talebani Hibatullah Akhundzada ha pubblicato un (raro) messaggio in cui sostiene che Kabul ha adottato le misure necessarie per migliorare la vita delle donne in Afghanistan, dove sono bandite da vita pubblica e lavoro, mentre l’istruzione femminile è fortemente limitata. I loro diritti, ha aggiunto, sono “protetti” dalla sharia, la legge islamica.

THAILANDIA

Le autorità thai hanno promosso una cerimonia di fronte alla grotta di Tham Luang nella provincia di Chiang Rai per celebrare il quinto anniversario della missione globale di recupero di 12 giovani calciatori e del loro allenatore rimasti intrappolati. Mostrate le foto dei “tre eroi” protagonisti del salvataggio, fra cui l’ex subacqueo dei Navy Seal Saman Kunan morto nell’impresa.

CINA

I viaggi per turismo durante il Dragon Boat Festival della scorsa settimana sono saliti del 32,3% rispetto al 2022 per un totale di 106 milioni, superiore del 12,8% anche al dato pre-Covid del 2019. I numeri sono osservati con attenzione, perché cartina di tornasole della domanda dei consumatori. Di contro, i numeri complessivi sul turismo risultano ancora inferiori del 22,8% al pre-pandemia.

VIETNAM

Il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi) ha aggiunto il Vietnam alla “lista grigia” dei Paesi sotto controllo, assieme ad una ventina di altri al mondo fra cui Emirati Arabi Uniti, Siria e Panama, pur a fronte di un impegno di massima nell’impedire la proliferazione di armi di distruzione di massa. Myanmar, Iran e Corea del Nord sono gli unici paesi nella “lista nera”.

COREA DEL NORD

Il regime nord-coreano ha organizzato un raduno di massa ieri a Pyongyang, con slogan e minacce agli Stati Uniti contro i quali verrà scatenata una “guerra di vendetta”. All’evento hanno partecipato circa 120mila fra lavoratori e studenti ed è stato organizzato in occasione del 73mo anniversario dello scoppio della guerra di Corea. Fra i cartelli esposti gli Usa “sono il nostro poligono di tiro”.

TURCHIA - UCRAINA

La compagnia turca Baykar ha ricevuto la licenza per produrre in Ucraina i droni “Bayraktar TB2” e “Akinci”, con un investimento di 100 milioni di dollari entro il 2025. Previsti ingenti guadagni, come assicura il direttore Haluk Bayraktar, che già nel 2019 aveva pianificato l’apertura di due fabbriche. In Ucraina verrà assemblato anche il caccia “Kizilelma” e altre tecnologie.

RUSSIA - ONU

Il segretario generale Onu Antonio Guterres ha inserito l’esercito russo nella “lista della vergogna”, accusando Mosca della morte di 136 bambini in Ucraina nel 2022. Il documento verrà inviato al Consiglio di sicurezza; Guterres ha poi aggiunto di essere “particolarmente scioccato” dal numero complessivo di bambini uccisi e feriti e dai tantissimi attacchi diretti contro scuole e ospedali.