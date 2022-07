Tokyo (AsiaNews) – Il partito d’ispirazione trumpiana Sanseito ruba il voto giovane ai liberaldemocratici, prima forza politica del Paese. È uno dei dati più rilevanti delle recenti elezioni per il rinnovo parziale della Camera alta del Parlamento nazionale, dominate dal Partito liberaldemocratico del premier Fumio Kishida, ma con un calo di sostegno nella fascia più giovane dell’elettorato.

Alla sua prima contesa elettorale per il Senato, Sanseito ha ottenuto 1,8 milioni di voti e un seggio. La formazione guidata da Ayako Lawrence ha una piattaforma politica molto conservatrice: anti-globalizzazione, anti-immigrazione, favorevole a una revisione della Costituzione “pacifista” e all’aumento della spesa militare, con un occhio alla necessità di preservare la “dignità” nazionale.

Per diversi osservatori, si tratta della riproposizione in chiave nipponica della campagna “America first” che ha portato Donald Trump alla Casa Bianca nel 2016. Un messaggio che sembra aver fatto presa sui giovani giapponesi, orfani di Shinzo Abe, l’ex premier nazionalista assassinato alla vigilia del voto.

Tra i ventenni nipponici, al voto proporzionale Sanseito ha preso il 5,9%. In questa fascia d’età i liberaldemocratici hanno perso il 3,5% scendendo sotto quota 40%, un livello superato in modo sistematico dopo il ritorno al potere di Abe nel 2012. Perdono elettori giovani anche il buddhista Komeito, al governo con Kishida, e le opposizioni tradizionali: il Partito democratico costituzionale del Giappone e i comunisti.

Molti giovani hanno optato per altre due piccole formazioni in ascesa: il Partito democratico per il popolo e Nippon Ishin. La tendenza del voto giovanile sembra però premiare in prospettiva più Sanseito. Secondo analisti citati da Nikkei Asia, i giovani giapponesi sono attratti soprattutto da due punti del programma elettorale del partito ultraconservatore: l’incremento del budget per la difesa e il taglio della tassa sui consumi.