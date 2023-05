Le altre notizie del giorno: attacco israeliano su Gaza provoca 12 morti. In Uzbekistan l'attuale presidente potrebbe restare in carica altri 14 anni. Il Vietnam vuole che gli utenti dei social verifichino la loro identità. Colpito un convoglio diplomatico dell'Asean in Myanmar.

GIAPPONE

La Camera dei rappresentati ha oggi approvato una modifica alla legge sull’immigrazione che consentirebbe alle autorità di espellere le persone che richiedono ripetutamente lo status di rifugiato. Per il governo l’emendamento mira a evitare la detenzione nei centri di immigrazione, mentre i gruppi a sostegno dei migranti sostengono che violi i diritti umani. Il disegno di legge – che ora passerà alla Camera dei consiglieri – prevede anche che venga concesso uno status simile a quello di rifugiato a chi non soddisfa tutti i criteri ma scappa da guerre e conflitti.

ISRAELE – PALESTINA

Un attacco israeliano sulla Striscia di Gaza ha ucciso almeno 12 palestinesi, tra cui tre leader del gruppo Jihad islamico, uccisi insieme a donne e bambini. Almeno 20 persone sono rimaste ferite. L’esercito israeliano ha comunicato di aver colpito 10 siti utilizzati per fabbricare armi e sei strutture militari del gruppo. Si teme ora una risposta militare di Gaza contro Israele.

MYANMAR

Domenica è stato attaccato nella municipalità di Taunggyi, nello Stato Shan, un convoglio diplomatico che trasportava funzionari delle ambasciate di Indonesia e Singapore in viaggio per consegnare aiuti umanitari agli sfollati da parte dell’Asean. Non è noto quale gruppo armato abbia compiuto l’attacco nel contesto della guerra civile che sta devastando il Myanmar. Questa settimana si terrà in Indonesia un vertice in cui sarà discussa la crisi birmana.

VIETNAM

Il Vietnam vuole che gli utenti di Facebook, YouTube e TikTok certifichino la propria identità per condurre un’indagine “completa” sui contenuti politici diffusi su TikTok e combattere la tratta di esseri umani e altri crimini. Lo hanno annunciato le autorità del ministero dell’Informazione in due diversi comunicati: al momento il governo prevede di collegare il numero di telefono all’identità delle persone, ma non è ancora chiaro come.

RUSSIA – MOLDAVIA

Il rappresentante a Mosca della Transnistria, repubblica moldava separatista filo-russa, Leonid Manakov, ha presentato una richiesta alla Russia per aumentare la presenza di soldati delle forze di pace, che attualmente sono 450, mentre secondo gli accordi del 1997 dovrebbero essere più di 3 mila, per evitare manovre del governo di Chisinau.

UZBEKISTAN

Dopo l’approvazione plebiscitaria delle 128 modifiche costituzionali, il presidente Mirziyoyev ha stabilito al 9 luglio prossimo la data delle elezioni presidenziali anticipate in Uzbekistan, che azzerando i suoi mandati lo riproporranno alla massima carica per i prossimi 14 anni. Le ultime elezioni erano state lo scorso ottobre, da lui vinte con oltre l’80% dei voti.