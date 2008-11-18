GIAPPONE

La popolazione del Giappone, inclusi i residenti stranieri, negli ultimi cinque anni è diminuita di una cifra record di 3,1 milioni di persone, pari al 2,5%, passando a 123.049.524 abitanti lo scorso anno. Lo rilevano gli ultimi dati del censimento, svolto ogni cinque anni, pubblicati oggi. La popolazione totale è calata per la terza rilevazione consecutiva. Inoltre, al 1 ottobre scorso, il 30,1% degli abitanti era concentrato nell’area metropolitana di Tokyo, superando per la prima volta la soglia del 30%.

IRAN-STATI UNITI

Il vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance ha dichiarato che Washington e Teheran “non sono ancora arrivati” a un accordo definitivo, ma che le parti sono vicine a un’intesa. Vance ha spiegato che restano alcuni punti critici nei negoziati, in particolare sulle scorte iraniane di uranio arricchito e sul diritto all’arricchimento nucleare. Secondo fonti citate da Reuters, Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo preliminare per prolungare di 60 giorni il cessate il fuoco e riaprire il traffico nello Stretto di Hormuz, mentre continuano i negoziati sul programma nucleare iraniano.

MYANMAR-INDIA

L’ex generale Min Aung Hlaing visiterà l’India dal 30 maggio al 3 giugno nel suo primo viaggio ufficiale all’estero da quando è diventato il presidente del Myanmar. Accompagnato da ministri e funzionari, incontrerà il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente Droupadi Murmu e rappresentanti del mondo economico. Secondo New Delhi, la visita mira a rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. Min Aung Hlaing, ex capo militare, è diventato presidente nell’aprile scorso, mantenendo il potere cinque anni dopo il colpo di Stato militare in Myanmar.

SINGAPORE

Leader della difesa, capi militari ed esperti di sicurezza di tutto il mondo si riuniscono a Singapore per lo Shangri-La Dialogue, il principale vertice asiatico sulla sicurezza iniziato oggi. L’incontro si svolge in un clima di forti tensioni geopolitiche, tra i conflitti in Medio Oriente ed Europa e i dubbi sull’impegno a lungo termine degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico. Al centro dei dibattiti ci saranno le priorità strategiche di Washington, la rapida modernizzazione militare della Cina e la sua crescente influenza regionale. Partecipano delegazioni di 44 Paesi. Il leader vietnamita To Lam inaugurerà il summit, mentre il ministro cinese Dong Jun come lo scorso anno sarà assente: Pechino ha inviato solo una delegazione dell’Università nazionale della Difesa dell’Esercito popolare di liberazione.

NEPAL

Il runner statunitense Tyler Andrews ha fatto la storia ieri scalando il monte Everest dal Campo base alla vetta in 9 ore e 55 minuti, stabilendo il nuovo record di velocità per un’ascesa con l’ausilio dell’ossigeno. Andrews ha battuto il precedente record di 10 ore e 56 minuti fissato nel 2003 da Lakpa Gelu Sherpa. Si trattava del sesto tentativo di Andrews in due anni. L’impresa rientra nel progetto benefico “Project Himalaya: Run Everest”, dedicato alla memoria del runner Greg Krupa e destinato a sostenere i programmi sportivi giovanili della Chaski Foundation in Nepal ed Ecuador.

RUSSIA-ROMANIA

Un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania, causando un incendio e ferendo due persone, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa romeno. L’incidente è avvenuto nella città orientale di Galați durante una serie di attacchi russi contro l’Ucraina vicino al confine. L’intero carico esplosivo del drone è detonata al decimo piano dell’edificio. Sebbene droni russi abbiano già oltrepassato il confine romeno in passato durante la guerra in Ucraina, è la prima volta che cittadini romeni rimangono feriti. Il ministero degli Esteri della Romania ha definito l’episodio “una grave e irresponsabile escalation” da parte della Russia e ha chiesto alla NATO di accelerare il trasferimento di sistemi anti-drone al Paese.

ARMENIA-STATI UNITI

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha fatto scalo all'aeroporto Zvartnots di Erevan per circa un'ora, durante il suo viaggio dall'India, incontrando il ministro degli esteri armeno Ararat Mirzoyan con cui ha firmato una carta che sancisce un “partenariato strategico globale” tra i due Paesi, insieme ad accordi quadro sui minerali critici e sui metalli delle terre rare, nonché sulla cooperazione nello sviluppo del cosiddetto "Corridoio di Trump per la Pace e la Prosperità Internazionale" dall’Azerbaigian in Europa, tramite l’Armenia.