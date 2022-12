Le altre notizie del giorno: scontri tra truppe indiane e cinesi al confine, rinviato a settembre 2023 il processo a Jimmy Lai, a Kabul un'esplosione in un hotel popolare tra i cinesi, il Pakistan cerca un prestiti dai sauditi, in Russia allestito un albero di Natale addobbato con i "nemici del popolo", il Papa chiede ai capi di Stato un gesto di clemenza in favore dei detenuti in occasione del Natale.