di Melani Manel Perera

Colombo (AsiaNews) - Non è un Natale come gli altri anni quello che la comunità cattolica dello Sri Lanka si appresta a vivere: la crisi economica che da mesi mette in ginocchio il Paese ha lasciato conseguenze pesanti tra le famiglie. Per questo, raccogliendo l'invito lanciato dal card. malcom Ranjith, arcivescovo di Colombo, le comunità cattoliche hanno moltiplicato le iniziative di solidarietà in occasione della festa.

“Il vero Natale è condividere l'amore di Gesù con gli altri - spiega ad AsiaNews padre Basil Rohan, direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie dello Sri Lanka -. Per noi oggi diventa rispondere alla fame delle persone che stanno lottando contro la grave crisi economica nel nostro Paese. Chi ha oggi deve condividere con chi soffre. In tutto il Paese abbiamo distribuito borse con generi alimentari a chi ha più bisogno”.

Nella diocesi di Colombo, con la partecipazione dello stesso cardinale Malcolm Ranjith, 40 famiglie di ciechi totali, 50 bambini sordomuti e 35 bambini disabili hanno ricevuto razioni secche e pacchi alimentari, oltre a zaini, cancelleria e scarpe per la scuola. E poi 99 famiglie in una piantagione di tè dove vive la maggioranza degli indù e dei cattolici nella diocesi di Kandy; 100 famiglie nella diocesi di Kurunegala; 100 famiglie nella diocesi di Batticaloa; 100 famiglie nella diocesi di Trincomalee; 80 famiglie che vivono in un villaggio colpito della diocesi di Chilaw che ancora vive le conseguenze dello tsunami; 100 famiglie nella diocesi di Galle; i coltivatori delle pintagioni e altre 80 famiglie nell'isola di Kalpitiya: tutti hanno ricevuto sacchi di cibo, generi alimentari secchi e borse e libri scolastici per i bambini.

Inoltre, le Pontificie Opere Missionarie hanno risposto alla richiesta ricevuta dal carcere di Colombo e ha condiviso il Natale con i detenuti donando vestiti sia per gli uomini sia per le donne. Inoltre, ha condiviso alcuni sacchetti di cibo con i lavoratori e le lavoratrici che raccolgono i rifiuti nell'area municipale di Colombo. “Ci hanno ringraziato calorosamente”.

A Negombo gli studenti del St. Joseph's College hanno organizzato una fiera alimentare presso la scuola raccogliendo denaro per 19 lavoratori a basso reddito che si occupano della scuola. “Anche se tra gli stessi studenti c'era chi aveva bisogno di un aiuto finanziario per acquistare medicine e cibo, hanno voluto condividere il loro Natale con questi lavoratori”, racconta ad AsiaNews sr. Priyanka Perera, responsabile delle classi che hanno partecipato all’iniziativa.

Uno stile estremamente semplice, ha caratterizzato anche l’evento natalizio che si è svolto al Picchamalwatta Child Development Center nella zona di Mutwal a Colombo. Invece delle consuete decorazioni sull’albero di Natale i ragazzi hanno posto simbolicamente i problemi che si trovano ad affrontare a casa e a scuola, chiedendo alla nascita di Gesù di portare sollievo dentro queste fatiche. “Il prezzo delle scarpe è molto alto”, “la malnutrizione è aumentata”, “non ci sono soldi per comprare i libri”, “non c'è latte in polvere”, “le droghe ci stanno consumando”, alcune delle scritte.

“A causa dei problemi economici del Paese - ha commentato p. Rohan Silva - celebriamo questo Natale in modo molto semplice. Ma il suo messaggio è molto profondo. Il fatto che il Figlio di Dio sia venuto a vivere con noi significa che siamo persone di valore, indipendentemente dallo stato in cui viviamo. Per questo dobbiamo amare Dio amando gli altri”.