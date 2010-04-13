di Nirmala Carvalho

Chennai (AsiaNews) – Ad Acharappakkam sono gli ultimi tra gli ultimi i Thurumbar. Così, infatti, nel Tamil Nadu vengono chiamati i dhobi, la comunità dei lavandai che si occupano degli vestiti dei dalit, i cosiddetti “intoccabili”. Nella rigidissima sequela delle caste indiane i Thurumbar sono gli “invisibili”, quelli che vengono discriminati dagli stessi dalit (sia indù sia cristiani) che spesso riversano su di loro le discriminazioni che essi stessi continuano a subire. Ma anche per i Thurumbar ad Acharappakkam risplende la luce del Natale. Ed è talmente grande da allargarsi anche agli Irula, una comunità tribale altrettanto povera e ai margini della società.

È il miracolo della solidarietà reso possibile in questa città della diocesi di Chengalput dal Life Empowerment Center, un luogo in cui, durante il fine settimana, i bambini della comunità Thurumbar si ritrovano per studiare, imparare l’inglese e acquisire conoscenze generali. Ad animarlo è la signora Juliyes che proviene da questa stessa comunità: è nata in una famiglia cattolica dhobi, i suoi genitori lavavano i vestiti per le famiglie dalit. Come accade spesso ai Thurumbar, in questa ripartizione sociale segnata dalla violenza e dall’esclusione, non ricevevano un salario: per le loro mansioni - che oltre al lavaggio dei vestiti, includono il lavoro di parrucchiere e lo svolgimento di altre mansioni occasionali durante i parti e le morti nelle comunità dalit – spesso vengono dati loro solo avanzi di cibo. Così da bambina, Juliyes accompagnava la madre di notte a chiedere cibo e l’aiutava a lavare i panni nello stagno del villaggio. Oggi invece attraverso questo il Life Empowerment Center serve studenti, giovani e famiglie di 25 villaggi, offrendo istruzione, consulenza e programmi di sviluppo economico.

Juliyes non è sposata: vive con la madre e ha adottato un bambino. Gestisce il centro con l’aiuto di alcuni amici, accogliendo non solo studenti Thurumbar, ma anche altri gruppi dalit e di etnia Irula. Quest’ultimo gruppo è una comunità che non possiede né case né terreni e vive sotto teloni di plastica. Pratica la caccia agli animali consentiti e si nutre di ratti catturati nei campi. La maggior parte dei loro ragazzi non prosegue gli studi oltre l’ottava classe.

In questo angolo del Tamil Nadu in questi giorni Juliyes ha condiviso lo spirito del Natale distribuendo doni alle famiglie tribali che vivono nei pressi della città di Acharappakkam. A 25 famiglie che vivono in condizioni di estrema povertà sono stati distribuiti riso, sari, coperte, vestiti per i bambini e pacchi alimentari per tutti i membri delle famiglie. Alcuni donatori individuali e istituzioni cristiane aiutano Juliyes a portare avanti il Life Empowerment Center: p. Benjamin Chinnappan, gli Heralds of Good News, le suore di Cluny, il santuario mariano di Acharappakkam, i commercianti e i ristoratori della città contribuiscono donando denaro o fornendo beni a prezzi molto ridotti, affinché i poveri possano beneficiarne. Compresi gli Irula, che Juliyes ha deciso di aiutare affinché possa provare la gioia del Natale e comprenderne il significato.

"ECCLESIA IN ASIA" È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLA CHIESA IN ASIA

VUOI RICEVERLA OGNI DOMENICA SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK