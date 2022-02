Le altre notizie del giorno: per la Cina i casi di Covid-19 nella bolla olimpica sono ancora gestibili, una giornalista neozelandese si è rifugiata a Kabul perché Wellington le ha negato l'accesso in patria, nuovo record per il debito pubblico nelle Filippine, Bali riaprirà a tutto il mondo.

PAKISTAN

Secondo l’Express Tribune, il primo ministro Imran Khan cercherà di ottenere dalla Cina un prestito da 3 miliardi di dollari durante la sua visita a Pechino in occasione delle Olimpiadi invernali. Durante il fine settimana il premier ha rilasciato delle interviste ai media cinesi in cui critica i governi occidentali per le loro posizioni sugli uiguri dello Xinjiang e i musulmani del Kashmir.

GIAPPONE – COREA DEL SUD

Tra Tokyo e Seoul si è riaccesa una delle tante dispute legate alla loro storia. Oggi il governo giapponese ha deciso che tenterà di inserire nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco la miniera d’oro sull'isola di Sado. Secondo la Corea del Sud è un tentativo del Giappone di nascondere l’uso della miniera come luogo di lavoro forzato durante la colonizzazione della penisola coreana dal 1910 al 1945.

CINA

Nonostante un aumento dei contagi, le autorità di Pechino hanno fatto sapere che il numero di casi di Covid-19 legati alle Olimpiadi invernali è ancora a un livello controllabile. Il Comitato organizzativo ha registrato 200 casi dal 23 gennaio nella “bolla” che separa tutto il personale dell'evento, tra cui gli atleti, dal pubblico.

AFGHANISTAN – NUOVA ZELANDA

Charlotte Bellis è una giornalista neozelandese a cui è stato negato di tornare in patria per partorire, per cui è tornata in Afghanistan, dove aveva lavorato nell’ultimo anno. Per contenere la diffusione del Covid-19, Wellington impone 10 giorni di quarantena in apposite strutture al rientro. Data l’alta richiesta, a molti è stato negato l’accesso. Bellis e il compagno fotogiornalista, avendo documentato il ritiro delle truppe americane da Kabul, erano in possesso del visto per l’Afghanistan.

INDONESIA

L’isola di Bali riaprirà ai turisti di tutto il mondo a partire dalla prossima settimana. Anche se l’Indonesia aveva già riaperto i confini ai visitatori di alcune nazionalità, continuavano a non esserci voli diretti. Annuncio simile è stato dato dalla Thailandia in precedenza. I casi di Covid-19 continuano ad aumentare ma le economie dei Paesi del sud-est asiatico hanno bisogno dei turisti.

FILIPPINE

Le Filippine hanno chiuso il 2021 con un debito pubblico di 11,7 trilioni di pesos. Il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo si attesta al 60,5%, superiore al 54,6% nel 2020. L’Ufficio del tesoro ha affermato che è “ancora entro la soglia sostenibile visto che l'economia continua a riprendersi dagli effetti della pandemia”. L’aumento degli obblighi finanziari sarà una questione di primaria importanza per il prossimo presidente.

IRAN - CINA

Il Consiglio dei ministri iraniano ha approvato l’apertura di un consolato cinese a Bandar Abbas, principale porto commerciale dell’Iran. I ministri degli esteri dei due Paesi hanno dichiarato che è ora iniziata una collaborazione sino-iraniana a lungo termine, ma secondo Al Monitor molto in futuro dipenderà dai risultati dei negoziati sul nucleare.

RUSSIA

La Russia ha deciso di pagare le pensioni e i servizi sociali ai cittadini delle repubbliche separatiste ucraine del Donbass, Donetsk e Lugansk, che hanno ricevuto il passaporto russo. Nel frattempo, a causa dei dissidi interni sulla spartizione dei sussidi moscoviti, sono scomparsi del tutto i governi-fantoccio locali eletti nel 2018.