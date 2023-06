Nei principali bacini idroelettrici del Paese l'acqua è scesa a un livello allarmante per cui le centrali non riescono a garantire il pieno funzionamento. In difficoltà sono le aziende del settore manifatturiero ma anche pescatori e agricoltori. Il governo ha presentato un piano per lo sviluppo energetico, ma restano molti dubbi sulla reale fattibilità.

Hanoi (AsiaNews) - Dopo le ondate di calore del mese scorso, il Vietnam è ora afflitto da una grave siccità che sta provocando interruzioni di corrente ad abitazioni e aziende. A causa della scarsità d’acqua, due delle tre più grandi centrali idroelettriche del Paese (Son La e Lai Chau, due province nord occidentali) hanno quasi completamente smesso di funzionare e a poco sono servite le piogge degli ultimi due giorni: al momento gli attuali livelli dei due bacini idrici sono sufficienti a generare elettricità per al massimo 50 e 90 ore, Nella centrale di Thac Ba, nella provincia di Yen Bai, a 160 km a nord di Hanoi, l'acqua nel serbatoio è scesa al livello più basso mai registrato negli ultimi 20 anni.

Per diminuire il consumo di energia ed evitare un sovraccarico della rete elettrica nazionale, le autorità locali avevano ridotto gli orari di funzionamento dei lampioni nelle principali città.

Ma in ogni caso a inizio mese il bacino di Son La ha registrato livelli d’acqua inferiori di 30-40 metri rispetto alla soglia necessaria per far funzionare la centrale, mentre sei ingegneri sono stati impegnati 24 ore su 24 per ispezionare le turbine ogni ora o ogni 30 minuti e garantire il corretto funzionamento in caso di necessità. "Questa è la prima volta che sia la centrale idroelettrica di Son La che quella di Lai Chau operano al di sotto della soglia necessaria al pieno funzionamento", ha spiegato a un quotidiano locale Khuong The Anh, direttore della Son La Hydroelectric Company. A sua detta, nel 2022 la stagione dei monsoni si è conclusa in anticipo provocando una diminuzione dello stoccaggio d'acqua nei bacini idrici. Di conseguenza nei primi mesi del 2023 l'afflusso di risorse idriche è stato solo del 51% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Le difficoltà causate dalla siccità non riguardano solo le aziende del settore manifatturiero che hanno bisogno di energia elettrica per portare avanti la produzione. Anche pescatori, agricoltori e allevatori di bestiame hanno espresso preoccupazione: "Normalmente posso guadagnare fino a tre milioni di dong (116 euro) al mese dalla pesca sul lago, ma ora non c'è niente", ha detto Phuong, 42 anni. Anche i suoi bufali stanno soffrendo perché nelle acque poco profonde non riescono a rinfrescarsi, ha aggiunto. “Usiamo l'acqua di un pozzo vicino per la nostra risaia, ma quest'anno si è prosciugato”, ha proseguito. “Se le cose continueranno così temo che non avremo acqua da usare per la nostra vita quotidiana”.

In base al piano PDP 8, adottato dal governo per lo sviluppo dell’energia pulita, entro il 2030 almeno il 50% dell’elettricità dovrà provenire da fonti rinnovabili (centrali eoliche, idroelettriche o solari) e il 25% da gas naturale. Lo scopo è quello di ridurre drasticamente la dipendenza dagli impianti a carbone, la cui costruzione sarà vietata dopo il 2030 e l’utilizzo del tutto proibito dopo il 2050.

Gli esperti hanno sollevato alcuni dubbi: il piano necessita di un finanziamento di 135 miliardi di dollari per la costruzione di nuove centrali e l’ammodernamento della rete elettrica entro i prossimi 7 anni e provocherà, almeno nel breve termine, un aumento delle bollette per le famiglie. Inoltre il Partito comunista del Vietnam ha arrestato almeno 5 attivisti ambientali negli ultimi due anni. Alcuni membri della comunità internazionale hanno quindi criticato la sottoscrizione di accordi per la transizione energetica del Paese. A luglio dell'anno scorso, per esempio, è stato siglato con le nazioni del G7 il Just Energy Transition Partnership per l'azzeramento delle emissioni entro il 2050.