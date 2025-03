Manama (AsiaNews) - Una visita per rafforzare le relazioni culturali e fra fedi diverse in Bahrein, oltre a costruire ponti in una fase storica in cui sembrano prevalere i muri fra persone e popoli, mentre guerre e violenze lacerano interi territori, anche e soprattutto nella regione mediorientale. Sono alcuni degli aspetti sottolineati dal Vicariato apostolico dell’Arabia settentrionale (il cui territorio comprende anche Arabia Saudita, Qatar e Kuwait), in occasione della recente visita del patriarca latino di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa. Un momento molto atteso dallo stesso porporato alla guida della Chiesa di Terra Santa, per conoscere e saldare i legami con le realtà cattoliche dell’area in una prospettiva di unità.

Dal 20 al 23 marzo il card. Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, ha compiuto una visita ufficiale in Bahrein all’insegna del dialogo interreligioso in un Paese a lungo un modello di coesistenza. Accolto dal vicario apostolico dell’Arabia del Nord mons. Aldo Berardi, il porporato ha incontrato la comunità locale e visitato alcuni dei luoghi simbolo della Chiesa del Golfo: fra questi la parrocchia del Sacro Cuore di Manama, fra le più antiche e importanti della regione; e ancora, il museo dedicato al viaggio apostolico di papa Francesco nel 2022; la solenne celebrazione eucaristica nella cattedrale di Nostra Signora d’Arabia, il luogo di culto cattolico più grande della Penisola che è anche sede del vicariato; il secondo giorno ha visitato fra gli altri il museo nazionale del Bahrein; infine, il terzo e ultimo giorno il cardinale ha celebrato messa nella chiesa del Sacro Cuore a Manama, con lo scopo di promuovere la comunione e la missione di pace in un’area attraversata da tensioni e conflitti.

Il Bahrein è fra le nazioni dell’area del Golfo che maggiormente si distingue per tolleranza e dialogo interreligioso; a questi principi è ispirato il King Hamad Global Center for Peaceful Coexistence, istituzione dedicata a rafforzare le relazioni fra le varie fedi. Un ruolo riconosciuto dallo stesso patriarca Pizzaballa nel corso della visita, durante la quale ha sottolineato come l’impegno di Manama in tema di libertà religiosa è un “esempio” per il mondo e che la coesistenza “non è solo possibile, ma essenziale” per l’armonia globale. Fra i temi approfonditi in questa visita definita dallo stesso vicariato del Nord “significativa” vi sono pure le tensioni regionali e globali, oltre alla gravissima crisi umanitaria in corso a Gaza. In quest’ottica il porporato ha espresso preoccupazione per le persone colpite dai conflitti nel mondo, mentre è sempre più urgente promuovere il dialogo come mezzo per una pace e una stabilità durature.

In una dichiarazione inviata ad AsiaNews il responsabile della Comunicazione del Vicariato del Nord spiega come nel corso delle giornata in Bahrein “il cardinale abbia sottolineato l’importanza della comprensione culturale per costruire ponti tra le comunità”. Il porporato, prosegue la nota, ha “elogiato la dedizione del Paese nel preservare la sua storia e nel promuovere il dialogo tra persone di diversa provenienza” e rimarcato i “forti legami culturali e interreligiosi” con la comunità globale “rafforzando la reputazione come luogo di tolleranza”. “Questa visita è parte della più ampia missione del card. Pizzaballa verso le comunità cattoliche di tutta la regione, rafforzando la loro fede e promuovendo un legame più profondo con la Chiesa. La sua presenza in Bahrein - conclude il vicariato - è stata una testimonianza della duratura vitalità spirituale della comunità cattolica del Golfo, ispirando un rinnovato senso di unità e impegno tra i fedeli”.