di Santosh Digal

Bangkok (AsiaNews) - Il Comitato centrale della Federazione delle Conferenze episcopali dell'Asia (FABC) – riunito in questi giorni a Bangkok - ha eletto oggi il cardinale indiano Filipe Neri Ferrão, arcivescovo di Goa e Damão, come nuovo presidente. Prende il posto del card. Charles Maungo Bo, arcivescovo di Yangon in Myanmar, che guidava dal 2018 questo organismo che riunisce le conferenze episcopali dell’Asia. Accanto al card. Ferrão è stato eletto come vice-presidente mons. Pablo Virgilio David, vescovo di Kalookan e presidente della Conferenza episcopale delle Filippine. Il giapponese Tarcisio Isao Kikuchi, arcivescovo di Tokyo, è stato invece rieletto per un altro mandato come segretario generale. Tutte le cariche entreranno in vigore dal gennaio 2025.

Il card. Ferrao ha 71 anni e dal 2019 è anche presidente della Conferenza dei vescovi cattolici di rito latino dell'India (CCBI). Originario di Aldona, ordinato sacerdote nel 1979, il nuovo presidente della Fabc è vescovo dal 1994, quando fu nominato ausiliare di Goa accanto all’arcivescovo Raul Nicolau Gonçalves. Nel 2004 fu poi Giovanni Paolo II a nominarlo come successore in questa storica sede episcopale in India. Nel concistoro del 27 agosto 2022, papa Francesco lo aveva poi elevato alla dignità cardinalizia.

Nata nel 1970 con l’approvazione di Paolo VI, la Fabc riunisce le 16 Conferenze episcopali del vasto continente e alcune altre diocesi asiatiche associate singolarmente, tra cui quelle di Hong Kong e Macao. Il card. Ferrao diventa il terzo presule indiano a guidare l’organismo collegiale: prima di lui era già toccato dal 1984 al 1993 all’allora arcivescovo di Calcutta mons. Henry Sebastian D’Souza e dal 2011 al 2018 al card. Oswald Gracias, arcivescovo di Mumbai.

Nel suo mandato il nuovo presidente della Fabc sarà chiamato a portare avanti i frutti dell’Assemblea delle Chiese cattoliche dell’Asia tenuta nell’ottobre 2022 presso il Baan Phu Waan, il Centro pastorale dell’arcidiocesi di Bangkok. Da quell’incontro - pensato per i 50 anni della Federazione ma poi celebrato due anni più tardi a causa del Covid-19 - è scaturito il Documento di Bangkok, che indica alcune priorità per il cammino delle Chiese dell’Asia nel contesto di oggi. La Fabc è anche il punto di riferimento continentale per il cammino del Sinodo voluto da papa Francesco che - dopo la prima sessione tenuta nell’ottobre 2023 a Roma - è stato riaffidato alla riflessione delle Chiese locali, prima della sessione conclusiva prevista nuovamente in Vaticano dal 2 al 27 ottobre 2024.