Le notizie di oggi: recuperati 23 corpi di Rohingya naufragati mentre tentavano di raggiungere la Malaysia. La polizia filippina ha promesso di punire i propri agenti per gli abusi di potere. La Cina stima che ci vorranno due anni alla provincia di Hebei per riprendersi dalle alluvioni. Dopo quasi due settimane di blocco totale del corridoio di Lacin sono state fatte passare alcune ambulanze.

PAKISTAN

Il governo uscente del Pakistan sta ricevendo critiche per aver presumibilmente manipolato i dati del censimento in base al quale le elezioni verranno ritardate per ridisegnare i collegi elettorali, ma che decidono anche l'allocazione delle risorse finanziarie e la distribuzione degli incarichi federali. Rispetto a precedenti comunicazioni, il Belucistan si ritrova ora con 7 milioni di abitanti in meno e di conseguenza anche con un numero minore di seggi in Parlamento.

MYANMAR

Sono stati recuperati 23 corpi di persone di etnia Rohingya in fuga dallo Stato del Rakhine dopo che la loro imbarcazione diretta in Malaysia è affondata in mare. Altri 30 profughi risultano dispersi mentre 8 persone sono sopravvissute e hanno raccontato di essere stati abbandonati con i trafficanti dopo aver pagato circa 4mila dollari per percorrere la tratta lontano dal Myanmar dove sono perseguitati dall’esercito birmano.

FILIPPINE

La polizia nazionale delle Filippine ha promesso di punire gli agenti che hanno abusato dei loro poteri dopo che sei ufficiali hanno sparato e ucciso un adolescente in un caso di scambio di identità. I poliziotti della città di Navotas hanno sparato al diciassettenne Jerhode Baltazar dopo averlo erroneamente ritenuto sospettato di omicidio. Hanno ammesso il loro errore e hanno affermato che non avevano intenzione di uccidere il giovane.

CINA

La provincia settentrionale di Hebei potrebbe metterci due anni per riprendersi dai danni delle recenti alluvioni, secondo quanto ha riportato dal media di Stato China New Service. Solo nella provincia il tifone Doksuri ha causato 29 morti e 95,8 miliardi di yuan (13,3 miliardi di dollari) di perdite economiche dirette. Almeno 40mila case sono andate distrutte e oltre 155mila sono state danneggiate.

SIRIA

Le Nazioni unite hanno comunicato di aver raggiunto un accordo con la Siria per riaprire l’unico passaggio per gli aiuti umanitari nel nord-ovest del Paese ancora controllato da gruppi di ribelli, ma le organizzazioni di cooperazione temono che Damasco ora possa controllare la distribuzione di cibo e medicine, da cui dipendono oltre 4 milioni di persone. Dopo il terremoto di febbraio, il valico di Bab al-Hawa è diventato il canale più importante per consegnare gli aiuti.

RUSSIA – IRAN

I rappresentanti del patriarcato di Mosca hanno preso parte alla conferenza scientifico-teologica “Religione e valori tradizionali nella società” organizzata dall’università islamica internazionale “Al-Mustafa” dell’Iran a Mosca, confrontando “il ruolo dei profeti nelle religioni abramitiche” per esaltare la “comunanza di valori” tra islam e ortodossia.

NAGORNO – KARABAKH

Dopo quasi due settimane di blocco totale del corridoio di Lacin, sono state fatte passare alcune ambulanze dal Nagorno Karabakh, che hanno portato a Erevan 11 malati gravi, che necessitano di assistenza medica urgente, 9 per emodialisi, che dovranno rientrare in giornata, e 2 malati oncologici. Il governo di Stepakert rinnova gli appelli alle isitituzioni internazionali per “interrompere il genocidio degli armeni nell’Artsakh”.