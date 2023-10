Le notizie di oggi: la polizia della Malaysia ha scoperto che le gang criminali di truffe online si nascondono in appartamenti di lusso. Le Nazioni unite a Gaza potrebbero ritirarsi se non ricevono aiuti. Nei prossimi anni le città dell'Asia-Pacifico cresceranno a dismisura. Entro il 2050 la domanda di elettricità indiana causata dai ventilatori sarà uguale a quella attuale di tutta l'Africa.

CINA

Due mesi dopo dalla sua dalla scomparsa dalla vita pubblica, il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, è stato rimosso dall’incarico, ma non è stata data alcuna motivazione dalle autorità cinesi a riguardo, né è stato annunciato un sostituto. Il suo licenziamento segue quello recente di diversi funzionari militari, tra cui Qin Gang, rimosso dalla carica di ministro degli Esteri a luglio.

MALAYSIA

La maggior parte dei centri per le truffe illegali perquisiti a Kuala Lumpur si trovavano in appartamenti di lusso, ha fatto notare la polizia della Malaysia, che tra gennaio e settembre ha arrestato 855 persone in relazione a tali crimini. Il capo della polizia Datuk Allaudeen ha aggiunto che indagherà anche sulla possibilità che le guardie di sicurezza delle abitazioni di lusso siano in combutta con le gang criminali.

GAZA – ISRAELE

Secondo il ministro della Salute di Gaza, in 24 ore sono stati uccisi più di 700 palestinesi a causa degli attacchi aerei israeliani, aggiungendo che i bombardamenti non sono diminuiti dopo il rilascio di due ostaggi da parte di Hamas. Nel frattempo gli ospedali locali hanno smesso di fornire tutti i servizi tranne quelli di emergenza e le Nazioni unite - per cui sarebbero necessario almeno 100 camion al giorno di aiuti umanitari - saranno costrette a sospendere la distribuzione di materiale se non riceveranno nuovi rifornimenti.

ASIA – PACIFICO

Secondo un rapporto delle Nazioni unite pubblicato a inizio settimana, i residenti urbani nelle città dell’Asia-Pacifico aumenteranno dagli attuali 2,5 miliardi a 3,4 miliardi nel 2050. La regione conta il maggior numero di persone – circa 650 milioni – che vivono in insediamenti informali e baraccopoli, che sono estremamente vulnerabili ed emarginate. Inoltre, un numero sproporzionatamente elevato di grandi città si trova sulla costa, più minacciata rispetto alle aree interne dai cambiamenti climatici.

INDIA

In India entro il 2050 la domanda totale di elettricità derivante dall’uso di ventilatori ad aria supererà probabilmente il totale di elettricità consumata attualmente in tutta l'Africa, ha affermato l'Agenzia internazionale per l'energia, aggiungendo che la domanda degli apparecchi elettronici di apparecchi elettrici è triplicata dal 2010, raggiungendo le 24 unità ogni 100 famiglie. Negli ultimi 50 anni, inoltre, nel Paese si sono verificate 700 ondate di calore.

BANGLADESH

Quasi 275mila persone si sono trasferite in rifugi oggi mentre il ciclone Hamoon si abbatteva sulla costa sud-orientale, uccidendo almeno due persone, hanno riferito le autorità del Bangladesh. Le linee elettriche sono state interrotte e intense piogge hanno colpito i villaggi costieri e le isole, ma non sono stati segnalati danni gravi e diffusi, ha aggiunto Kamrul Hasan, segretario del ministero per la Gestione dei disastri.

RUSSIA

La compagnia privata di combattenti Redut, sotto il controllo del ministero della difesa, ha costituito il battaglione femminile Borz per arruolare le donne da addestrare e inviare in prima linea al fronte ucraino, con avvisi che spiegano che “anche le donne possono diventare dei cecchini e operare con i droni d’assalto, non sono fatte solo per le zuppe e i bambini”.

GEORGIA

Gli attivisti della Georgia chiedono alla presidente Salome Zurabišvili di mettere il veto sulla nuova legge “sulla comunicazione”, chiamata da molti “legge della censura”, che prevede multe e divieti e permetterà alla commissione statale per le comunicazioni di ingerirsi nelle attività dei media, e si aggiungerà alla “legge sulle tende” che proibisce gli assembramenti.