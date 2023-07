di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Il giornalista Trias Kuncahyono si appresta ad iniziare ufficialmente il suo incarico di ambasciatore indonesiano presso la Santa Sede. Nei prossimi giorni si recherà a Roma per consegnare la sua lettera con le credenziali del presidente a papa Francesco, dando avvio alla sua prima esperienza diplomatica all’estero.

Trias è una figura autorevole della società civile cattolica indonesiana ed editorialista del settimanale “Kredensial”. Per questo il presidente Joko Widodo - suo lettore - lo ha scelto come nuovo ambasciatore indonesiano presso la Santa Sede.

Kuncahyono aveva solo sfiorato alcuni anni fa questo ruolo. La sua nomina era però stata bloccata durante l'ultimo processo di "autorizzazione" a causa di una rivalità interna alla politica del Paese del Sud-Est asiatico. Per questo si è detto emozionato per il ruolo: "Non avrei mai pensato che un giorno sarei stato scelto come figura di alto profilo in una missione diplomatica straniera", ha detto Trias, ricordando come suo padre gli avesse sempre raccomandato di non essere mai troppo ambizioso. "Qualche mese fa - ha aggiunto - sono stato ufficialmente informato che lo stesso presidente Jokowi voleva me come ambasciatore presso la Santa Sede tra le decine di personalità indonesiane che ambivano a questo posto”. A guidare la scelta del presidente indonesiano il modo in cui Kuncahyono descrive come il potere politico debba guidare la società civile verso un bene comune condiviso tra tutti i cittadini.

Nato a Yogyakarta, nella provincia di Central Java, Trias Kuncahyono è entrato nel Seminario di Mertoyudan nel 1974. Successivamente ha studiato scienze politiche all'Università di Gadjah Mada a Yogyakarta. Ha iniziato la sua carriera giornalistica prima a Suara Karya e successivamente a Kompas per più di tre decenni - dove ha svolto anche il ruolo di vice caporedattore occupandosi spesso di Medio Oriente - fino a quando non si è dimesso per aver raggiunto l’età pensionabile.

Papa Francesco ha impiegato appena due giorni per dare la sua approvazione. Sicuramente ha influito anche il retroterra familiare e culturale di Kuncahyono che ha studiato come seminarista. Inoltre suo zio è vescovo emerito della diocesi di Ketapang nel Kalimantan occidentale, monsignor Blasius Pujaraharja, mentre la zia, suor Yosepha SPM fa parte della Congregazione di Santa Maria Vergine di Amersfoort

Sono numerosi gli auguri arrivati a Trias Kuncahyono per questa sua nuova esperienza, a partire da quello dei suoi ex compagni di seminario: “Sarai un messaggero della Chiesa cattolica indonesiana e del suo pluralismo”.