di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) - Papa Francesco ha nominato ieri come nuovo vescovo ausiliare di Dhaka p. Subroto Boniface Gomes, attuale parroco a Tejgaon nella capitale del Bangladesh. La sera del 15 febbraio il nunzio apostolico nel Paese, mons. Kevin Stuart Randall, lo ha comunicato con queste parole nella chiesa di Tejgaon: “Abbiamo notizie pastorali entusiasmanti: il pontefice ha concesso un vescovo ausiliare all'arcidiocesi di Dhaka per assistere il suo metropolita nell'esercizio del ministero. Il papa ha designato uno dei vostri parroci per aiutarci in questa missione e si tratta di p. Subroto Bonifiace Gomes”.

Era dal 13 maggio 2021 che l'arcidiocesi di Dhaka non aveva più un vescovo ausiliare. “La diocesi – spiega ad AsiaNews p. Gomes – è il luogo della comunione della nostra società. Cercherò di rinsaldarla in modo che questa unità possa riflettersi nella vita di tutti i giorni. A tutti i fedeli chiedo di pregare per me, affinché io possa continuare a svolgere adeguatamente il mio lavoro missionario”.

Nato il 19 novembre 1962 a Rangamatia ha frequentato il Seminario intermedio di Saint Joseph nella capitale e ha conseguito un Bachelor of Arts (laurea in arte) presso il Notre Dame College. Successivamente ha studiato filosofia a Bangalore e teologia di nuovo a Dhaka laureandosi (master) proprio in filosofia presso la Pontificia e Regia Università di Santo Tomas.

Subroto Bonifiace Gomes è stato ordinato sacerdote il 16 aprile 1990 e dopo l'ordinazione è diventato viceparroco del Santo Rosario di Dhaka dal 1990 al 1993. Dopo un biennio di ulteriori studi a Manila, ha ricoperto gli incarichi di professore di logica al Notre Dame College di Dhaka fino al 2003 e di professore presso l'Holy Spirit Major Seminary, dal 2004 al 2007 quando è diventato vice segretario Generale della Conferenza Episcopale del Bangladesh. Ruolo ricoperto fino al 2015 quando ha assunto l’incarico di parroco a Golla. In seguito è stato direttore spirituale del Seminario Maggiore Holy Spirit di Dhaka (2017-2018), cancelliere dell'arcidiocesi di Dhaka (2018-2019), parroco di Santo Rosario nella capitale del Bangladesh, decano degli studi del Seminario Maggiore Holy Spirit, redattore capo del Theological Journal, segretario della Fraternità dei sacerdoti diocesani del Bangladesh, membro del Comitato di pianificazione e valutazione regionale della Caritas bengalese e direttore di vari commissioni arcidiocesane.