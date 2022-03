Le notizie di oggi: nella centrale ucraina di Zaporožets il personale lavora sotto la minaccia delle armi (russe); Pakistan e Uzbekistan rafforzano la collaborazione bilaterale; Pechino potrebbe archiviare la politica “zero Covid” verso un approccio più morbido di “convivenza”; tribunale iraniano proscioglie nove cristiani dall’accusa di attentato alla sicurezza nazionale; in Thailandia 33enne condannato per lesa maestà; nuovo test missilistico di Pyongyang.

RUSSIA

Il patriarca di Mosca Kirill (Gundjaev) ha ricevuto il nunzio apostolico mons. Giovanni D’Aniello, ricordando l’incontro di Cuba con papa Francesco e sottolineando che “le Chiese non devono mai prendere parte ai conflitti, ma essere operatrici di pace”. Intanto soldati russi feriti vengono inviati negli ospedali bielorussi per non risultare visibili ai propri concittadini in patria.

UCRAINA

Nella centrale nucleare ucraina di Zaporožets per la prima volta il personale è costretto a lavorare sotto la minaccia delle armi. Uno dei blocchi continua a essere in piena attività e, come ha comunicato il presidente incaricato della Energoatom Petr Konin, se un pallottola colpisse uno dei reattori ci sarebbe una catastrofe di incalcolabili dimensioni.

KAZAKISTAN

Il Kazakistan ha dichiarato di aver concluso un accordo con la Lettonia per l’uso dei suoi porti marittimi di Riga, Venstpils e Liepaja, per inviare in Occidente i prodotti di esportazione attualmente bloccati nei porti russi. L’accordo è giunto al termine di un incontro virtuale online fra il ministro Berik Kamaliev col vice-ministro lettone per le Comunicazioni Uldis Reymanis.

PAKISTAN - UZBEKISTAN

Il presidente dell’Uzbekistan Šavkat Mirziyoyev ha incontrato il primo ministro del Pakistan Imran Khan a Islamabad. I due leader hanno firmato una dichiarazione comune di sviluppo e collaborazione strategica tra i due Paesi, corredato da 10 documenti sulle inerenti fra gli altri vie preferenziali del commercio, protezione dell’ambiente, turismo e comunicazioni.

CINA

Pechino potrebbe presto archiviare la politica “zero Covid” per una più morbida improntata al “vivere con il virus” sfruttando anche due nuovi vaccini di produzione locale simili a Novavax e AstraZeneca. Già nei giorni scorsi uno scienziato di punta cinese aveva affermato che è tempo di una “exit strategy” che vada oltre chiusure e durissime restrizioni in caso di focolaio.

IRAN

Un tribunale iraniano ha prosciolto nove cristiani accusati di atti contro “la sicurezza nazionale” e la “promozione del cristianesimo sionista”. Tuttavia, uno di essi è già tornato in prigione con accuse legate alla fede e altri due incriminati con nuove capi di imputazione. La Corte suprema ha poi negato l’appello a Nasser Navard Gol-Tapeh, convertito condannato a 10 anni di carcere-

THAILANDIA

Un tribunale thai ha condannato ieri il 33enne Narin Kulpongsathorn a due anni di prigione per insulto alla monarchia. Si tratta della prima condanna in oltre 12 mesi in base al reato di lesa maestà. Durante una manifestazione nel settembre 2020 egli avrebbe attaccato un adesivo con impresso il logo di un gruppo satirico su un ritratto del re davanti alla sede della Corte suprema.

COREA DEL NORD

Questa mattina Pyongyang ha condotto il nono test missilistico da inizio anno, lanciando un (sospetto) missile balistico verso il mare a est della penisola coreana a pochi giorni dalle presidenziali a Seoul. Fonti della Difesa giapponesi riferiscono che il razzo ha raggiunto un’altitudine di 550 km e ha voltato per un raggio di circa 300 km.