di Hal Swindall

Kuala Lumpur (AsiaNews) - Dopo tre mesi di mandato, il nuovo primo ministro Anwar Ibrahim ha presentato la legge di bilancio per l’anno in corso. Si fonda su tre "pilastri": crescita economica inclusiva e sostenibile, riforme istituzionali e buon governo, e lotta alle disuguaglianze grazie alla giustizia sociale.

Lo schema rivede quello presentato lo scorso ottobre dal suo predecessore, Ismail Sabri Yaakob. Ogni pilastro è composto di più "misure": la prima comprende la soddisfazione dei bisogni economici delle persone; la seconda la riforma del settore pubblico e il potenziamento dei partenariati tra pubblico e privato; la terza la garanzia di armonia e unità.

L'importo totale della manovra è di 388,1 miliardi di ringgit (circa 82 miliardi di euro), di cui 99 miliardi (21 miliardi di euro) per lo sviluppo. Il ministero dell'Istruzione riceverà lo stanziamento più alto, con 55,2 miliardi di ringgit (11,7 miliardi di euro); segue il dicastero della Salute con 36,3 miliardi (7,7 miliardi di euro).

Una somma così ingente per l'istruzione è la prova che Anwar è seriamente intenzionato a migliorare la competitività e lo sviluppo generale del Paese, mentre il sistema sanitario nazionale è sotto forte pressione.

Ci sono anche disposizioni per incoraggiare le piccole e medie imprese, lo sviluppo delle province di Sabah e Sarawak e gli investimenti nelle infrastrutture. Significative sono anche le misure contro la corruzione, come la revisione delle retribuzioni agli alti dirigenti.

Sul versante della giustizia sociale, le tasse per coloro che guadagnano più di 100mila ringgit all'anno (21mila euro) saranno aumentate dallo 0,5% al 2%, mentre quelle per chi guadagna da 35mila a 99mila ringgit saranno ridotte del 2%.

Secondo l'amministratore delegato della banca Standard Chartered Malaysia, Mak Join Nie, il bilancio di Anwar è "ben curato", affermando anche che "riflette veramente l'impegno del governo a proteggere i mezzi di sussistenza e il benessere della popolazione". Mak ha lodato soprattutto il modo in cui il governo vuole ridurre i propri costi operativi.

Il nuovo bilancio sta generando molto entusiasmo in Malaysia, un Paese la cui popolazione desidera un cambiamento dopo i demoralizzanti anni di stagnazione economica seguiti alla pandemia. I cittadini sono anche stanchi della corruzione, dei problemi sociali e delle disuguaglianze.

Il budget presentato da Anwar è in linea con i principi della “Madani Way”, il suo approccio di governo per una “Malaysia civile”. Resta da vedere, però, quanto si dimostrerà efficace una volta messo in pratica.