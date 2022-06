di Arundathie Abeysinghe

Colombo (AsiaNews) - Il primo ministro dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ha annunciato che a luglio sarà presentato un programma di sicurezza alimentare redatto dal dipartimento dell'Agricoltura con l'assistenza del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (Undp), tenendo conto della minaccia di una carenza di generi alimentari che il Paese dovrà affrontare nel prossimo futuro. Il premier è convinto che entro 5-6 mesi l'attuale deficit di prodotti agricoli "potrebbe essere recuperato, se venisse intrapresa un'azione rapida" con l'obiettivo di affrontare le carenze degli agricoltori.

Queste dichiarazioni sono giunte durante un incontro in merito all'attuale situazione con il rappresentante per il Paese della Fao (l’organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) Vimlendra Sharan e il vice rappresentante dell’Undp Malin Herwig. Il premier ha anche illustrato l'iniziativa di agricoltura urbana che ha istituito come misura per superare la potenziale carenza di cibo.

I maggiori ostacoli che il settore agricolo si troverà ad affrontare sono la carenza di fertilizzanti e di carburante. Alcuni analisti economici hanno informato AsiaNews che l’Undp sta raccogliendo i dati necessari per un programma di assistenza agricola innovativo che aiuti a superare la carenza di fertilizzanti. Nel frattempo, la Fao ha chiarito che i donatori si sono offerti di assistere la nazione insulare per il suo programma di agricoltura urbana ed è fiduciosa che un'implementazione di successo garantirà un maggiore sostegno finanziario.

La richiesta del premier è dovuta all'allarme lanciato dagli esperti agricoli sulla carenza di riso e di generi alimentari essenziali a partire da settembre 2022, a causa del divieto di importazione di fertilizzanti imposto nell'aprile dello scorso anno e dell'incapacità del precedente governo di importare fertilizzanti a causa della carenza di dollari. Lo Sri Lanka era autosufficiente nella produzione di riso prima del divieto di utilizzo dei fertilizzanti. Nel frattempo, l'India ha anche fornito una linea di credito da 55 milioni di dollari allo Sri Lanka per l'importazione di fertilizzanti, nel tentativo di aiutare il Paese a superare la scarsità di cibo.

Fonti governative hanno informato AsiaNews che il premier ha parlato con David Beasley, direttore esecutivo del World Food Programme, invitandolo a visitare lo Sri Lanka, invito prontamente accettato. Nel frattempo, la scorsa settimana, le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per 47,2 milioni di dollari per fornire assistenza salvavita a circa 1,7 milioni di cittadini del Paese, maggiormente colpiti dall'attuale crisi economica, osservando che la carenza di medicinali si attenuerà nel medio termine grazie a una linea di credito dell'India e di altri partner.

Secondo il portavoce del Fondo monetario internazionale (Fmi) Gerry Rice, l'organismo finanziario si è impegnato ad assistere lo Sri Lanka in questa difficile congiuntura. Per questo motivo, il Fmi sta pianificando una "missione in presenza" nelle prossime settimane in Sri Lanka per discutere di un accordo finanziario e ha sottolineato che la nazione insulare deve avviare misure per ripristinare la sostenibilità del debito, prima di poter procedere con un programma di finanziamento.