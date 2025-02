Le notizie di oggi: raddoppiano i voli fra Baghdad e Beirut per i funerali di Nasrallah in programma il 23 febbraio. I talebani afghani accusano Islamabad di “arresti e molestie” verso i rifugiati in Pakistan. Prevista oggi la consegna di quattro cadaveri di ostaggi israeliani di Hamas. Treno travolge famiglia di elefanti in Sri Lanka, sei esemplari uccisi nel peggior incidente dell’isola riguardante fauna selvatica.

MYANMAR - CINA

Il regime militare birmano ha promulgato la Private Security Services Law che consente a società di sicurezza private cinesi di stanziarsi in Myanmar per proteggere gli interessi di Pechino, fra cui i progetti relativi alla Belt and Road Initiative. Sebbene la legge consenta ad aziende straniere di richiedere licenze è specificamente progettata per accogliere la Cina, tra i pochi alleati della giunta.

IRAQ - LIBANO

Da oggi raddoppiano i voli quotidiani fra Baghdad e Beirut, per le numerose richieste di iracheni che intendono partecipare ai funerali di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, il 23 febbraio. Il leader sciita era stato assassinato a fine settembre in un raid israeliano della periferia sud della capitale libanese. Sarebbero almeno 79 i Paesi sarebbero coinvolti nella commemorazione, in via ufficiale o mediante sostegno “popolare”.

ISRAELE - PALESTINA

Prevista per oggi la consegna di Hamas dei cadaveri di quattro ostaggi israeliani, fra cui tre membri della famiglia Bibas: la madre Shiri e i figli Kfir e Ariel, di nove mesi e quattro anni al momento del rapimento. È il primo rilascio di prigionieri deceduti dal cessate il fuoco a Gaza il mese scorso; il premier Benjamin Netanyahu dice che “il cuore dell’intera nazione è lacerato”. Per Hamas i tre membri della famiglia Bibas sono stati uccisi in un attacco israeliano nel novembre 2023, ma Israele non conferma. Il quarto corpo sarebbe dell’84enne Oded Lifshitz, un veterano attivista per la pace.

AFGHANISTAN - PAKISTAN

I rifugiati afghani sono vittime di arresti e molestie in Pakistan, parte di una campagna di espulsione di massa. È l’accusa lanciata dall’ambasciata di Kabul a Islamabad, che segue la denuncia dell’agenzia Onu per i rifugiati che parlava di “cacciata di centinaia di persone”. Il governo pakistano respinge le critiche, pur insistendo sul piano di rimpatrio per quattro milioni di afghani che hanno attraversato il confine in decenni di guerra e violenze (anche talebane).

COREA DEL NORD

Pyongyang ha festeggiato in tono minore e dimesso la “Shining Star”, come viene identificato il compleanno di Kim Jong Il, padre e predecessore di Kim Jong Un. In passato la giornata (16 febbraio) era celebrata con esibizioni di ginnastica, parate militari e spettacoli pirotecnici, oltre a razioni extra di cibo, quest’anno le strade erano vuote. Per gli esperti è il segnale che l’attuale dittatore vuole “minimizzare” il valore del padre per rafforzare la propria reputazione.

SRI LANKA

Un treno passeggeri è deragliato oggi dopo essersi schiantato contro una famiglia di elefanti. Fra le persone a bordo del convoglio - che viaggiava vicino alla riserva di Habarana, circa 180 km a est di Colombo - non vi sono feriti, ma sei esemplari sono rimasti uccisi nel peggior incidente con la fauna selvatica dell’isola. Uccidere o ferire elefanti, circa 7mila quelli selvatici, è un reato penale.

RUSSIA

Per far fronte alla carenza di forza lavoro, gli imprenditori russi hanno assunto nell’anno passato una quota doppia di lavoratori oltre i 40 anni di età, come mostrano le statistiche pubblicate da hh.ru. Una categoria che non era particolarmente interessante prima dell’operazione militare cui sono meno coinvolti in ragione dell’età. Molti vengono assunti anche nella fascia 51-60 anni.

AZERBAIGIAN - IRAN

Il primo ministro dell’Azerbaigian, Ali Asadov, si è recato in visita ufficiale a Teheran, dove ha incontrato il vice-presidente Mohammad Reza Arefi. Al centro della discussione le varie prospettive di collaborazione, soprattutto i progetti di costruzione di infrastrutture di trasporti dal territorio dell’Iran fino al Nakhičevan, il “corridoio orientale di Zangezur”, e altri simili.