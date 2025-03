La corte distrettuale di Tokyo ha revocato lo status di movimento religioso all'organizzazione fondata da Sun Myung Moon, coinvolta in scandali finanziari emersi in seguito all’omicidio dell'ex primo ministro Shinzo Abe nel 2022. Il movimento, che potrà comunque continuare a operare in Giappone, ha annunciato che farà ricorso, ma nel frattempo perde i benefici fiscali garantiti alle confessioni religiose.

Tokyo (AsiaNews) – Il tribunale distrettuale di Tokyo ha ordinato lo scioglimento come ente riconosicuto della Chiesa dell’Unificazione, nota come “Federazione delle famiglie per la pace e l’unificazione del mondo”, per le irregolarità legate ai metodi di raccolta fondi e ai controversi rapporti con il mondo politico giapponese. La sentenza, emessa oggi 25 marzo, priva il gruppo del riconoscimento come ente religioso – e quindi dell’esenzione fiscale – ma non ne vieta l’attività sul territorio giapponese. L’organizzazione, inoltre, presenterà subito ricorso, hanno affermato alcune fonti.

La decisione arriva dopo più di due anni dall’uccisione dell’ex primo ministro Shinzo Abe. L’assassino aveva dichiarato di aver agito perché l’ex premier aveva legami con il movimento religioso, ritenuto responsabile della rovina economica della madre, che aveva compiuto ingenti donazioni a questa chiesa. L’omicidio, avvenuto a luglio 2022, aveva fatto emergere i profondi legami tra l’organizzazione e numerosi membri del Partito liberal-democratico (LDP),da tempo principale forza politica all’interno del governo giapponese.

In seguito alla tragedia, il partito aveva avviato un’indagine interna, dalla quale è emerso che circa la metà dei suoi legislatori aveva rapporti con questo movimento religioso. Il caso ha provocato un danno d’immagine al partito, che a ottobre ha poi perso la maggioranza in Parlamento.

Il ministero dell’Istruzione e della Cultura giapponese aveva già presentato una richiesta di scioglimento dell’organizzazione nel 2023, un anno dopo l’omicidio di Abe, sostenendo che il gruppo avesse fatto pressione psicologica sui propri membri. Secondo il governo vi sono numerose sentenze dei tribunali giapponesi che documenterebbero pratiche coercitive della Chiesa. “Riteniamo che le nostre richieste siano state accolte”, ha commentato il ministro dell’Istruzione, Toshiko Abe.

La Chiesa dell’Unificazione ha respinto la decisione, dichiarando sul proprio sito ufficiale che “la sentenza si basa su un'interpretazione errata della legge ed è totalmente inaccettabile per questa organizzazione”. Anche in una nota, l’organizzazione ha ribadito la propria posizione, affermando di aver adottato “cambiamenti strutturali” negli ultimi anni e di ritenere che “le condizioni legali per lo scioglimento non siano applicabili” nel suo caso.

Fondato a Seoul nel 1954 dal reverendo Sun Myung Moon, scappato dalla Corea del Nord, il movimento aveva acquisito notorietà mondiale negli anni ‘70 per i “matrimoni di massa”, in cui migliaia di coppie venivano unite contemporaneamente nonostante gli sposi si conoscessero appena. I suoi membri sono chiamati “Moonies”, un soprannome informale che deriva dal nome del fondatore. Negli anni il gruppo è stato più volte accusato di abusi finanziari. Lo stesso Moon, che negli Stati Uniti ha costruito un impero economico, è poi stato accusato anche di evasione fiscale.

Secondo il sistema legale giapponese, le autorità possono chiedere ai tribunali di ordinare lo scioglimento di un ente religioso se “commette un atto che è chiaramente ritenuto dannoso in modo sostanziale per il benessere pubblico”.

L’ordine di scioglimento emesso nei confronti della Chiesa dell’Unificazione è il terzo dalla fine della Seconda guerra mondiale. Il precedente più noto risale al 1995, quando venne disciolta “Aum Shinrikyo”, la setta responsabile dell’attacco con gas sarin nella metropolitana di Tokyo, che provocò 13 morti e migliaia di feriti. L’altro era il gruppo del tempio Myokakuji, i cui sacerdoti truffavano le persone dicendo che erano possedute da spiriti maligni per farsi pagare gli esorcismi.