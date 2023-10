Le notizie di oggi: lo Stato indiano del Bihar ha pubblicato un censimento sulle caste che ha generato polemiche. L'esercito cinese ha diffuso un cartone animato in cui si allude alla "riunificazione" di Taiwan. L'aria in Malaysia è così inquinata che il governo vuole provare a far piovere. Cala il tasso di gradimento verso il presidente filippino Marcos. Annulata una partita tra squadre dell'Arabia Saudita e dell'Iran per una statua del generale Soleimani. In Giappone si studierà il turkmeno.

BANGLADESH

L’epidemia di dengue in Bangladesh ha finora fatto oltre 1.000 vittime e gli ospedali continuano a essere molto affollati. Il bilancio di quest’anno è quattro volte superiore a quello del 2022 e l’anno più mortale dal 2000. Nell’arco dell’anno sono state registrate almeno 209mila infezioni. Secondo gli esperti, l’aumento delle temperature unito a stagioni dei monsoni più lunghe fornisce le condizioni ideali per la riproduzione delle zanzare, che trasmettono la malattia.

INDIA

Ieri il governo dello Stato settentrionale del Bihar ha pubblicato i dati del censimento delle caste, rivelando che le fasce svantaggiate formano il 63% della popolazione. Gli indù sono l’82% della popolazione e i musulmani oltre il 17%, mentre le altre religioni rappresentano circa l’1%. Il governo locale ha avviato l’indagine a gennaio dopo l’annuncio da parte di Delhi che non avrebbe condotto uno studio di questo tipo, mentre l’opposizione ritiene sia importante per allargare la platea di coloro che ricevono benefici statali.

CINA

L’esercito cinese ha diffuso un cortometraggio animato in cui si vede un rotolo di pergamena, diviso oltre 300 anni fa, essere riunito, una scena interpretata come la volontà di portare Taiwan sotto la propria giurisdizione. Il dipinto in questione si chiama “Ville sui monti Fuchun”, e intorno al 1600 è stato diviso in due parti: una è conservata al museo provinciale di Zhejiang, in Cina, mentre l’altra di trova al Palace Museum di Taipei, dopo essere stata trasportata sull’isola dagli esponenti del Kuomintang nel 1949.

MALAYSIA

A causa della pessima qualità dell’aria, il governo della Malaysia ha annunciato che chiuderà le scuole e cercherà di far piovere. Secondo Kuala Lumpur l’inquinamento atmosferico di questi giorni è causato dagli incendi dell’Indonesia dalle piantagioni di olio di palma, ma Jakarta nega che il fumo sia arrivato fino in Malaysia.

FILIPPINE

L’indice di gradimento nei confronti del presidente Ferdinand Marcos Jr. è calato dall’80% al 65% a causa dell’impennata dei prezzi, ha svelato un recente sondaggio. Marcos, che è anche ministro dell’Agricoltura, ha cercato di tenere sotto controllo l’inflazione, il cui tasso è oltre il 6%, lontana dall’obiettivo di governo di mantenerlo tra il 2% e il 4%.

ARABIA SAUDITA – IRAN

Ieri è stata annullata una partita della Champions League asiatica dopo che una squadra dell’Arabia saudita si è rifiutata di lasciare lo spogliatoio in segno di protesta contro la collocazione di una statua del generale Qassem Soleimani (ucciso a inizio 2020 da parte degli Stati Uniti) all’ingresso del campo dello stadio di stadio Naghsh-e Jahn, a Esfahan, in Iran. Dal 2016 le partite tra le squadre dei due Paesi si erano svolte in territorio neutrale per evitare tensioni.

RUSSIA - AFRICA

Il livello degli scambi commerciali tra la Russia e i Paesi africani è aumentato del 43,5% nei primi otto mesi del 2023, per un totale di 15,5 miliardi di dollari, secondo i dati del ministero dello sviluppo economico di Mosca, spiegando che “in Africa c’è una base molto ricca di risorse, ma scarsa tecnologia”. La top-5 dei Paesi in affari con la Russia è composta da Egitto, Algeria, Marocco, Tunisia e Libia, quelli di fascia mediterranea.

GIAPPONE - TURKMENISTAN

Nell’università giapponese di Tsukuba è stato avviato un programma di studio della lingua e della letteratura turkmena, per un gruppo di oltre 50 studenti locali e stranieri, aperto con la visita dell’ambasciatore di Ašgabat a Tokyo, Atadury Bajramov, che ha declamato una nuova poesia del Leader Nazionale ed ex-studente a Tokyo, Gurbanguly Berdymukhamedov.