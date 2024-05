Sono 9 milioni quelle non abitate, quasi il 14 per cento del patrimonio edilizio residenziale del Paese. Un fenomeno destinato ad aumentare con l'invecchiamento della popolazione. A incidere è lo spostamento delle persone delle prefetture periferiche verso Tokyo, ma anche gli anziani che muoiono o vanno in casa di riposo. Gli edifici non sono oggetto di manutenzione, esposti a crolli e incendi dolosi.

Tokyo (AsiaNews/Agenzie) - È l’inarrestabile invecchiamento della popolazione nipponica (anche nel 2023 il numero delle nascite ha toccato un minimo storico) il fattore principale alla base dell’aumento senza precedenti del numero di case sfitte e abbandonate in Giappone. Secondo un’indagine governativa pubblicata il 30 aprile, le abitazioni non occupate sono in tutto 9 milioni, il 13,8% del totale nel Paese, ovvero 1 su 7. Ad influire sul dato anche il progressivo spopolamento delle prefetture periferiche - il tasso è maggiore a Wakayama e Tokushima, al 21,2%, seguite da Yamanashi, al 20,5% - eccezion fatta per quella di Tokyo.

Circa la metà delle case sfitte (akiya in giapponese) 4,76 milioni, è in affitto o in vendita, secondo i dati rilasciati dal Ministero degli Interni, mentre altre 380mila sono destinate ad un uso stagionale o occasionale. Ma il dato più significativo è il numero delle case abbandonante e senza destinazione d’uso, aumentato di 370mila unità rispetto alla precedente indagine governativa: attualmente sono 3,85 milioni, numero più alto mai registrato. Molti di questi edifici presentano condizioni precarie, con finestre poco illuminate, muri ricoperti di vegetazione rampicante e coperture instabili. Sono esposti spesso al rischio di crollo perché mancanti di manutenzione per molto tempo, nonché agli incendi dolosi che minano la sicurezza del quartiere, diventando anche luoghi di scarico illegale di rifiuti.

L’indagine, condotta l’ultima volta a ottobre 2023, è realizzata ogni 5 anni dal 1948. L’incremento senza sosta del numero di case disabitate si registra a partire dal 1973: il dato è raddoppiato negli ultimi 30 anni, in linea con il protrarsi da decenni in Giappone dell’inverno demografico. Di contro, aumenta il numero di lavoratori stranieri nel Paese, anche a seguito di iniziative politiche, non da ultima la decisione del Gabinetto dello scorso marzo di permettere a ulteriori 820.000 persone di partecipare ai programmi di collocamento fino al 2028. È la morte delle persone anziane - anche i decessi registrano un numero record: 1.590.500 nel 2023 - a contribuire all’aumento del numero di case sfitte. Ma anche il loro trasferimento nelle case di cura; nonché il fenomeno delle “famiglie nucleari”, con i figli che vivono insieme ai genitori, anche se separati. Inoltre, dopo i decessi, le case ereditate dai parenti vengono trascurate e lasciate incustodite a causa degli alti costi di demolizione e altre difficolta, tra cui le scarse possibilità di commerciabilità.

La previsione per il futuro è che il numero delle case akiya sia destinato ad aumentare, soprattutto a causa dell’invecchiamento della generazione dei baby boomer. Per contrastare questa tendenza lo scorso dicembre il governo ha affinato una legge secondo la quale i funzionari comunali possono chiedere ai proprietari delle abitazioni sfitte di seguire delle specifiche regole di gestione degli edifici. Se le indicazioni non vengono rispettate, le case abbandonate non potranno più beneficiare di agevolazioni fiscali.