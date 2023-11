Il primo caso di influenza aviaria della stagione è stato riscontrato in una fattoria della prefettura di Saga. L'anno scorso, il Paese aveva dovuto abbattere per il virus 17,71 milioni di polli. La prefettura, il governo e l’Oms si stanno mobilitando per mettere in campo le contromisure che evitino il dilagare del virus H5N1

Tokyo (AsiaNews) - Dopo che in settimana in Corea del Sud è stata annunciata la diffusione dell’influenza aviaria H5N1 in diverse fattorie, oggi in Giappone è arrivata la conferma di un focolaio epidemico nei polli infettati dal virus H5N1. Il caso di influenza aviaria è scoppiato in un allevamento di polli a Kashima nella prefettura di Saga, ha detto sabato mattina il ministero dell'Agricoltura, segnando il primo caso confermato della stagione di influenza altamente patogena in un allevamento di pollame nel Paese. Il governo della prefettura di Saga ha iniziato ad abbattere circa 40.000 volatili della fattoria nella città di Kashima. Un test genetico condotto sabato mattina ha confermato il caso di influenza aviaria dopo che venerdì pomeriggio è stato segnalato un aumento del numero di polli morti. Il governatore del Saga, Yoshinori Yamaguchi, ha ordinato ai funzionari della prefettura, riunitisi sabato, di prevenire qualsiasi diffusione dell'infezione da influenza aviaria, affermando che "una risposta rapida all’inizio dell’epidemia è fondamentale”. Anche il primo ministro Fumio Kishida ha deciso di convocare in giornata i ministri competenti per discutere le misure volte a prevenire la diffusione del virus. Intanto l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avviato la procedura di emergenza nel Paese che comprende delle indagini sul focolaio e l’innalzamento della soglia delle attività di sorveglianza in tutta l’Asia.

L'anno scorso, il Giappone ha confermato i primi casi di influenza aviaria della stagione negli allevamenti nelle prefetture di Okayama e di Hokkaido il 28 ottobre. Le infezioni si erano poi diffuse in 26 prefetture, lasciando un record di circa 17,71 milioni di polli abbattuti. Questo aveva provocato una grave carenza nell’offerta di uova nel Paese, facendo sì che il prezzo standard medio delle uova di medie dimensioni nell’area di Tokyo raggiungesse livelli record di 350 yen al chilogrammo tra aprile e maggio di quest’anno.