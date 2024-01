Le notizie di oggi: Taiwan dice di aver individuato altri sei palloni-spia cinesi in volo sull’isola. A maggio inizierà la costruzione di una nuova moschea ad Ayodhya, in India. Putin ha dichiarato di voler visitare Pyongyang a breve. Il ministro degli Esteri israeliano Katz e il suo omologo palestinese al-Maliki parteciperanno separatamente all’incontro dei ministri degli Esteri dell'Ue a Bruxelles. Il Tagikistan continua l’opera di “de-russificazione” del proprio codice civile.

INDIA

In India oggi è la giornata della consacrazione della consacrazione ad Ayodhya del monumento nuovo tempio dedicato a Ram, il luogo di culto costruito là dove nel 1992 i fanatici indù rasero al suolo la precedente moschea - risalente al 1500 - nella città del nord dell’India. Questa vicenda ha segnato per decenni le relazioni tra le comunità, scatenando rivolte che hanno portato alla morte di almeno 2.000 persone, per lo più musulmani. Fortemente voluto dal premier Modi l'evento rappresenta un vero e proprio manifesto del nazionalismo indù

CINA

Una frana nella provincia cinese dello Yunnan ha ucciso due persone e causato almeno 47 dispersi, secondo il media di stato China Central Television (Cctv). Due villaggi nella città sud-occidentale di Zhaotong sono stati colpiti lunedì alle 5:51 (ora locale). Più di 500 persone sono state evacuate, mentre i soccorritori cercano di raggiungere chi è rimasto sepolto. Sul posto ci sono più di 300 membri del personale di soccorso e oltre 50 unità di emergenza, inclusi camion dei pompieri ed escavatori, che lavorano in condizioni di temperature sotto lo zero.

TAIWAN

Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato che nell’ultimo fine settimana altri sei palloni-spia cinesi sono stati avvistati in volo sullo stretto di Taiwan. Uno ha attraversato l’isola. Il ministero all'inizio di questo mese aveva già accusato la Cina di minacciare la sicurezza aerea e di condurre una guerra psicologica contro la popolazione dell'isola con i palloni-spia, pochi giorni prima delle elezioni del 13 gennaio.

COREA DEL NORD - RUSSIA

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la volontà di visitare presto Pyongyang durante l’incontro con il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son Hui - in Russia - la scorsa settimana. A riferirlo è l'agenzia di stampa statale nordcoreana Kcna. Putin ha anche ringraziato il leader nordcoreano Kim Jong Un per il suo invito. Sarebbe il primo viaggio del leader russo in Corea del Nord in più di due decenni.

ISRAELE - PALESTINA

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz e il ministro degli Esteri palestinese Riyad al-Maliki parteciperanno separatamente all’incontro dei ministri degli Esteri dell'Ue a Bruxelles, dedicato in gran parte al Medio Oriente, ma che farà anche il punto sulla guerra in Ucraina. Parteciperanno anche i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Egitto e Giordania e il segretario generale della Lega degli Stati arabi.

YEMEN

Due Navy Seal statunitensi, scomparsi nel Golfo di Aden a sud dello Yemen all'inizio di questo mese durante un raid su una barca che trasportava armi iraniane, ora da dispersi sono stati dichiarati deceduti dal comodando americano. I militari erano saliti a bordo della nave in un'operazione l'11 gennaio scorso vicino alla costa somala, ha detto il Comando Centrale degli Stati Uniti, in un’operazione congiunta con Spagna e Giappone.

RUSSIA

Le scuole e gli istituti di 52 regioni della Russia stanno preparando le ordinazioni di modelli dei droni militari a scopi istruttivi, per una somma complessiva di 1,2 miliardi di rubli, oltre 10 milioni di euro, seguendo la proposta del ministero dell’istruzione di aprire dei corsi speciali con l’uso dei droni per le “lezioni sulla sicurezza e la difesa della Patria”.

TAGIKISTAN

I deputati del parlamento del Tagikistan hanno escluso la parola russa graždani (cittadini) dal Codice civile processuale, sostituendola con il termine tagico madani, proseguendo nell’opera di "de-russificazione” a livello legislativo iniziato nel 2022, e i linguisti propongono di togliere la parola prezident, da sostituire con kišvardor (guida del Paese) o raisčumkhur (presidente).