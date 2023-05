Le notizie di oggi: hacker legati a Corea del nord hanno rubato 720 milioni in cripto-valuta al Giappone. La Commissione elettorale cambogiana ha escluso l’unico partito di opposizione. Foxconn investe mezzo miliardo di dollari nel Telangana. Dopo anni di battaglie legali abitanti di un villaggio ad Aceh raggiungono un accordo col gigante petrolifero ExxonMobil. Putin ha restituito la Trinità di Rublev alla Chiesa ortodossa russa.

IRAN - ARABIA SAUDITA

Il 90% circa delle condanne a morte eseguite nel mondo vengono compiute da Iran, Arabia Saudita ed Egitto. È quanto emerge dall’ultimo rapporto di Amnesty International, che non tiene però conto della Cina, dove migliaia di persone ogni anno vengono giustiziate in segreto. Lo scorso anno 883 persone sono finite fra le mani del boia, il numero più elevato degli ultimi cinque anni.

COREA DEL NORD - GIAPPONE

Hacker legati alla Corea del Nord hanno rubato oltre 720 milioni di euro in cripto-valuta al Giappone dal 2017 a oggi. Secondo lo studio Elliptic citato da Nikkei, l’importo è pari al 30% del totale di perdite a livello globale. I ministri delle Finanze dei Paesi del G7 e i governatori delle banche centrali chiedono misure per contrastare le attività illecite fra cui il furto di cripto-asset.

CAMBOGIA

La Commissione elettorale ha escluso dal voto di luglio il Candlelight Party, unico movimento di opposizione sinora in lizza. Dietro il provvedimento la mancata presentazione di documenti di registrazione. Ad oggi il Partito popolare cambogiano (Cpp) al potere si appresta a concorrere alle urne senza un vero rivale in grado di minacciare il decennale potere del premier Hun Sen.

INDIA

Foxconn, fornitore Apple, vuole investire mezzo miliardo di dollari per realizzare impianti produttivi nello Stato indiano meridionale del Telangana, creando anche 25mila nuovi posti di lavoro solo nella prima fase. La Mela punta a ridurre la dipendenza cinese, dove le restrizioni Covid in vigore in passato hanno bloccato la catena produttiva dei nuovi iPhone e altri dispositivi.

INDONESIA

Undici abitanti di un villaggio della provincia di Aceh, in Indonesia, hanno sottoscritto un accordo finanziario confidenziale col gigante petrolifero ExxonMobil per chiudere una battaglia legale ventennale per violazione dei diritti umani. Essi denunciavano torture, aggressioni sessuali e percosse da parte di soldati indonesiani contratti dal gigante petrolifero attorno al campo di Arun.

HONG KONG - CINA

Il tribunale di Suzhou, sud-est della Cina, ha condannato ieri il 78enne John Shing-Wan Leung, cittadino statunitense con residenza permanente a Hong Kong, all’ergastolo per spionaggio. Egli era stato arrestato due anni fa dall’agenzia di controspionaggio di Pechino. I giudici lo hanno anche “privato a vita” dei diritti politici. Non è chiaro dove si trovasse Leung al momento del suo arresto.

RUSSIA

Il presidente Vladimir Putin ha disposto che la più famosa icona russa, la “Trinità” di Rublev, venga trasferita dalla Galleria Tret’jakov consegnandola alla Chiesa Ortodossa, dove verrà esposta alla devozione nella Lavra della Trinità di S. Sergij, per cui era stata dipinta agli inizi del ‘400. In passato tutti i critici e i curatori si erano dichiarati contrari allo spostamento.

ARMENIA - TURCHIA

L’Armenia è molto preoccupata per il possibile esito delle elezioni in Turchia. Lo sfidante del presidente uscente Erdogan, Kılıçdaroğlu, è di origine azere, e potrebbe favorire i nemici degli armeni, creando un’alleanza tra Ankara e Baku contrapposta a quella tra Erevan e Mosca. La questione questione del Karabakh non sarebbe solo fattore geopolitico, ma una questione nazionale.